Bereš desítky milionů rublů, tak se čiň. Rusové kritizují Jaškina a Šuláka

Vydělávají spoustu peněz, ale na výkonech to prý moc vidět není. Kritiku invaze na Ukrajinu od ruských médií čekat nemůžete, tak se alespoň pustila do hvězdných hráčů hokejové Kontinentální ligy. Slízli to i dva Češi, jeden z nejvýdělečnějších útočníků Dmitrij Jaškin a obránce Libor Šulák.