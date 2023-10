Hudáček chce zpět do Ruska: Válka nic nezměnila. Měl i nabídky z extraligy

„Nesleduji, co se píše a povídá v médiích. Stejně jako všichni ostatní doufám, že se situace na Ukrajině změní. Ale není to na nás, rozhodují jiní lidé,“ prohlásil Hudáček pro slovenský deník Pravda.

Během rozhovoru několikrát zmínil, že v KHL byl vždycky spokojený. V minulosti chytal za Novosibirsk, Čerepovec, Spartak Moskva a Dinamo Riga. Uplynulou sezonu strávil v Astaně.

„Všechno fungovalo na 100 %. Ať už z hlediska zázemí, kvality soutěže nebo financí. Nic se nezměnilo ani po začátku války, zahraniční hráči tam podepisují smlouvy i nadále.“

A vzápětí dodal: „Třeba v Astaně se nám s rodinou opravdu líbilo. Celá organizace funguje na vysoké úrovni, doporučil bych ji všem. Ve městě máte pořád co dělat, ani obrovská zima není překážkou.“

Přiznal, že když v září minulého roku zamířil do Barysu, řešil morální dilema. Od velké části slovenské veřejnosti schytal ostrou kritiku. Nepomohl si ani svými tradičními oslavami na ledě po vítězných zápasech.

KHL @khl_eng Hudashow by SuperJulius 🇸🇰 https://t.co/j3lbICDn1g oblíbit odpovědět

„Musí být na sebe hrdý. Zatímco křepčí před Rusy, o kousek dál se vraždí,“ vzkazovali pohoršení fanoušci.

„Sport má bavit lidi,“ zastával se staršího bratra Libor Hudáček, o jehož přesunu do KHL se v uplynulých měsících rovněž spekulovalo.

Pětatřicetiletý gólman odchytal v minulém ročníku dvaačtyřicet zápasů s úspěšností zákroků 91,4 %.

„S předvedenými výkony jsem byl spokojený, také od vedení jsem měl pozitivní zpětnou vazbu. Ale protože jsme nepostoupili do play off, cizincům nebyly prodlouženy smlouvy. Chápu to, v KHL to tak zkrátka funguje.“

Přes léto trénoval ve Spišské Nové Vsi a v Popradu, odmítl angažmá v Rakousku a Německu. Zájemce údajně měl i v české extralize, kde v závěru sezony 2021/22 hájil barvy pražské Sparty.

Sparťanský brankář Július Hudáček zasahuje proti třinecké šanci ve čtvrtém zápase extraligového finále.

Žádná z nabídek jej ale finančně neuspokojila, proto se rozhodl vyčkávat: „Soutěže už se rozběhly, ozývají se další mužstva. V řádu několika týdnů bych mohl mít podepsáno.“

A kde? Ideálně v Rusku. Slovenský brankář přiznal, že návratu do KHL je nakloněný.

„Dokud jsem zdravý a mám výkonnost, chci chytat v co nejlepší lize a za co nejlepší peníze. Ale jde i o motivaci. Jsem vychovaný tak, abych si stále dával co nejvyšší cíle,“