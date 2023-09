Alexander Ovečkin

Útočník Washingtonu Alexandr Ovečkin na předzápasovém rozbruslení

Drtivá část ruského osazenstva v NHL se o krvavém běsnění v sousední zemi dlouhodobě zdráhá hovořit. „Prosím, žádnou válku,“ prohlásil krátce po zahájení invaze i Alexander Ovečkin, načež ale ve stejném rozhovoru nezapomněl připomenout, že „Putin je stále můj prezident“.

Náklonnost k tyranovi nejslavnější ruský hokejista současnosti dokládá, že i rok a sedm měsíců po rozpoutání války má jako profilovou fotografii na Instagramu jejich společný snímek.

Před lety mu založil Putin Team - fanklub sdružující prezidentovy stoupence. Putin zase kanonýrovi Washingtonu ke svatbě poslal čajovou soupravu a na hostině se veřejně četla jeho gratulace. Pojí je silné pouto, vzájemně se podporují.

Ovečkin si jako prominent režimu užil poslední dvě letní pauzy v Rusku, zatímco někteří jeho krajané z NHL si kvůli obavám z povolávacího rozkazu do armády netroufli přicestovat do rodné vlasti. Naposledy ruské servery rozebíraly, jak Ovečkin oslavil 38. narozeniny a co mu k nim přála manželka Anastasia.

Ovečkinovi schází 72 tref, aby se stal nejlepším střelcem v dějinách NHL. Posluhování válečnému zločinci jeho odkaz ale nesmazatelně špiní.