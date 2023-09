První Rus z NHL odsoudil válku: Posíláme novou generaci zemřít

Osmadvacetiletý obránce Calgary Flames je vůbec prvním ruským hokejistou z NHL, který se otevřeně vymezil proti invazi na Ukrajině.

Režim prezidenta Vladimira Putina v minulých letech kritizoval i útočník Artěmij Panarin, ale poté, co ho v roce 2021 v Rusku obvinili, že v minulosti napadl mladou ženu, už veřejně nevystoupil. Obvinění přitom přišlo krátce poté, co se Panarin zastal uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného.

Zadorov ve videu odhaluje, že po začátku invaze utvořil brankář Floridy Sergej Bobrovskij skupinový chat všech ruských hokejistů v NHL, aby se domluvili na společném postupu.

„Řekl, že musíme držet při sobě a rozhodnout se, co udělat dál. Navrhl jsem, abychom vydali společné prohlášení, protože jsme nevěděli, co bude. Hrozilo, že nám Kanada zruší víza,“ popisuje Zadorov.

Debatovali, jestli vydat stanovisko odsuzující válku, nebo prohlášení, že nechtějí tahat politiku do sportu. Nakonec nedošlo ani k jednomu.

„Rozdělili jsme se na dva tábory: jeden propagandistický, druhý rozumný.“

Nepřekvapí, že první skupinu reprezentoval Alexandr Ovečkin, jehož profil na Instagramu stále zdobí fotka s Putinem. „Jako hokejistu ho respektuju, ale jinak se neshodneme,“ říká Zadorov, jenž Rusko od počátku invaze nenavštívil. Nechce totiž dopadnout jako mladý brankář Ivan Fedotov, kterého raději zatkli a poslali na rok na vojnu, když odmítl podepsat kontrakt s klubem CSKA Moskva, než aby „jim“ prchl za moře.

Ruský obránce Nikita Zadorov.

„Jak bych mohl sedět v Moskvě v restauraci a pít víno, zatímco někde lidé umírají kvůli bombám? Nedokázal bych to, není to morální. Styděl bych se,“ odmítá.

Zadorov v den vydání videa mluvil i pro zámořský server The Hockey News, pro který uvedl, že ví, že se do Ruska už asi jen tak nepodívá a že z rodné země určitě přijde odplata. „Budou říkat, že mi vymyli mozek,“ tuší. „Ale to není pravda. Všechno vidím jasně - to dobré i zlé.

S prvním protiútokem přispěchal trenér Vladimir Pljuščev pro ruský web Čempionat: „Nikdo nemá rád zrádce. Nikdo je nikdy nerespektoval. Nikita netuší, co se stane. Hraje podle not Američanů, kteří ho použijí a zahodí jako odpadek.“

Dá se očekávat, že reakce budou postupně přibývat, ostatně doteď se na ruských webech řeší protiruská vyjádření bývalého českého brankáře Dominika Haška. Zadorov prý promluvil i proto, aby se mladí hokejisté v Rusku nebáli taky vystoupit. „Možná je to dětinská naděje,“ tvrdí. „Ale doufám, že něco změním. Sledoval jsem už delší dobu, co se ve světě a v mé zemi děje. Válka mě zasáhla. Všechno se ve mně definitivně otočilo.“

Ne každý hráč KHL podle něj s válkou souhlasí, jenže všichni musí živit rodinu a chránit ji, a tak kvůli blízkým a kariéře šlapou po svých morálních principech. Zadorov má to štěstí, že s oběma dcerami žije daleko od Ruska.