Nastoupí, nebo ne? Případ Fedotov vrcholí, start přes zákaz hrozí konfliktem

Kauza, co má potenciál rozhádat světový hokej. V pátek večer se ukáže, jestli Rusko dodržuje nařízení Mezinárodní federace IIHF. Začíná totiž tamní nejvyšší soutěž KHL, v akci také s moskevským CSKA, v němž působí Ivan Fedotov. Šestadvacetiletý brankář vyfasoval zákaz startu do konce kalendářního roku za podpis smlouvy s armádním klubem navzdory platnému kontraktu ve Philadelphii. A okolo jeho nasazení do utkání stále panují pochybnosti.