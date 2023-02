Proč hokej miluje Rusko. Zavržení nečekejte. Zahraje si velmoc za rok v Praze?

Při současných debatách o (ne)účasti ruských sportovců na olympiádě v Paříži 2024 se možná trochu pozapomnělo, že o několik týdnů dříve se uskuteční sportovní událost, která se daleko víc dotkne dění v Česku.

Mistrovství světa v hokeji, na němž se stále mohou představit vyslanci země, jejíž vojska už bezmála rok pustoší Ukrajinu.

„Nedovedu si to představit, když je válka,“ odmítne šéf českého hokeje Alois Hadamczik. „Někdo může říct, že hokejisté za ni nemohou, což je pravda. Ale bohužel. Reprezentují velký stát, který páchá agresi vůči jiné zemi, a my se musíme postavit za to, aby neumírali lidé. Musíme přiložit ruku k dílu, aby se válka ukončila.“