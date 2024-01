Otestujte své zahradnické znalosti a vyhrajte kalendář Zahradníkův rok

Pojďte s kůží na trh a otestujte se. Kdo odpoví do pátku 12. ledna 2024 do 10:00 na všech 12 kvízových otázek správně a projeví zájem o zařazení do slosování, má šanci vyhrát osobní zahradnický diář. Se spoustou místa na poznámky a s praktickými radami na každý týden v roce. Dáte to?