Otestujte se, jak znáte zvířecí osobnosti Zoo Praha, a soutěžte o vstupenky

Aby pražská zoo představila alespoň některé své zvířecí osobnosti, vybrala jich pro svou letní kampaň patnáct: Aničku (žirafa severní núbujská), Jamvana (lev indický), Sněhurku (tučňák Humboldtův), Coopera (vombat obecný), Kambu (gorila nížinná), Koronga (člunozobce afrického), Kawiho (orangutan sumaterský), Edu (lachtana jihoafrického), Shanti (slona indického), Jerryho (panda červená), Malika (kočkodan Brazzův), Tertia (varan komodský), Tchéca (hroch obojživelný), Codyho (surikata) a samičku Run Hou Tang (luskoun krátkoocasý). Všechny je najdete ve fotogalerii.

OTESTUJTE SE: Znáte zvířecí osobnosti Zoo Praha? Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak znáte deset ikonických zvířat, která do něj vybrala Zoo Praha. A přidala 5 rodinných vstupenek, o něž si mohou zahrát ti, kteří odpoví správně na všech deset kvízových otázek.

V našem kvízu nejen otestujete své znalosti, ale dozvíte se i spoustu zajímavostí. A pokud se vám nepodaří odpovědět na všech deset otázek hned napoprvé, můžete si kvíz vyzkoušet opakovaně, najdete v něm i nápovědu.

Na pět vylosovaných šťastlivců, kteří odpoví správně na všech deset otázek, čeká rodinná vstupenka do Zoo Praha – každá z nich je určena pro jednorázový vstup pro dva dospělé a maximálně čtyři děti ve věku od 3 od 15 let. Vítěze vstupenek oznámíme ve čtvrtek 10. srpna; vstupenky jim po domluvě buď zašleme, nebo si je vyzvednou přímo u vstupu do Zoo Praha.