Vombat Cooper musel na partnerku kvůli covidu čekat, ale už ji má v Praze

Winkleigh by měla být k vidění v expozici Darwinův kráter zhruba od poloviny května. Proč musel Cooper, který dorazil do Zoo Praha z německého Hannoveru již v prosinci 2021, čekat na partnerku téměř rok a půl, vysvětlil ředitel pražské zoo Miroslav Bobek: „Příchod vombatů z Tasmánie do Evropy zkomplikovala pandemie covidu, a tak sameček Cooper zůstával v Darwinově kráteru bez partnerky. To se nyní změní.“

Podle něj se Cooper mezitím stal hvězdou návštěvníků, a proto je dnes součástí kampaně Seznamte se, která podobné zvířecí osobnosti pražské zoo představuje. „Nepochybuji o tom, že i Winkleigh si získá zájem návštěvníků Zoo Praha a že časem je snad potěší i mládě našeho vombatího páru.“

Za pěkného počasí se můžete každý den ve 14 hodin s vombaty seznámit:

Winkleigh se narodila v únoru 2019 v Trowunna Wildlife Sanctuary v Tasmánii. Stejně jako Cooper patří k tasmánskému poddruhu vombata obecného, který se oproti kontinentálním vombatům vyznačuje šedší srstí, menším vzrůstem a díky tamnímu chladnějšímu klimatu i lepší snášenlivostí českého podnebí.

Vombat obecný je nejbližším příbuzným koaly, obývá Tasmánii a vlhčí oblasti Austrálie. Za potravou, kterou tvoří převážně různé druhy trav, se vydává zpravidla v noci. Teritorium si značí trusem, který má neobvyklý tvar krychle.

Vombat obecný patří mezi vačnatce, mládě v matčině vaku zůstává po dobu 6 až 7 měsíců. Takto se v něm líbilo Cooperovi.

Velkou část života tráví vombati hloubením podzemního systému nor a chodeb. Z tohoto důvodu mají samice vak obrácený otvorem dozadu, aby mládě nezasypávaly hlínou. Chovatelé v Zoo Praha samozřejmě věří, že se vombatí mládě podaří odchovat i v Česku, když konečně mají chovný pár.