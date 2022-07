Zjistil, že přírodní a trochu divoká zahrada je pro rodinu s dětmi poklad

Také máte svůj zelený ráj? Pokud se chcete pochlubit ostatním čtenářům iDNES.cz a zapojit se do soutěže Nejkrásnější zahrada 2022, svou zahradu (ať už je kdekoliv) především krásně nafoťte (ideální je šířkový formát) a sepište její příběh. Snímky i příběh vložte do soutěžního formuláře spolu se svými údaji (plnoletost a adresa na území ČR jsou podmínkou) nejpozději do 31. srpna (ovšem čím dříve, tím lépe). Vybrané příspěvky zveřejníme a zařadíme do čtenářské ankety jednoho ze dvou soutěžních kol. Kompletní pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2022.