Zbourali staré hospodářské budovy a ze zahrady se otevřel výhled do údolí

Poté, co se rodině naskytl utajený výhled do kraje, bylo prý ještě zapotřebí vykácet přestárlé stromy a pozemek prosvětlit. Kousek po kousku začaly vznikat záhony, nejdříve jen po obvodu užitkové zahrady. „Druhá polovina pozemku patřila domácímu drobnému hrabavému zvířectvu, tam neměl šanci ani plevel,“ popisuje čtenářka Eva, která svou zahradu přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada.

Zakládání zahrady nebylo úplně jednoduché, svažitý pozemek bylo nejprve potřeba rozčlenit různě vysokými tarasy, tedy opěrnými zídkami. Dnes už je to prý jedna veliká radost. Například z nevelkého dvorku u domu je úžasný výhled jak do okolních zahrad, tak do údolí. A velikým zážitkem jsou odtud pozorované západy slunce a červánky.

Sezení si rodina vybudovala také u dřevníku, kde je v létě i v odpoledních hodinách příjemný stín. V podstatě ze stejného místa, jen kousek od dřevníku, také vedou široké schody do zahrady.

Další zídka, díky níž vznikla plocha vhodná k postavení altánku s krbem a sezením, je v dolní části užitkové zahrady. A za tímto altánkem, v podstatě až k hranici pozemku, jsou vysázené stínomilné rostliny jako azalky, rododendrony, hortenzie, hosty a další.

Plochu zeleninových záhonů po nějakém čase rozbily schody na dvě poloviny. Jednu obsadily denivky, lilie, česneky a kosatce, druhá zůstala užitková. Společnost jim dělá stařičká třešeň a pod ní dřevěná lavička z kuláčů, kde je příjemné posezení ve stínu s výhledem do kraje. Zbytek svahu za lavičkou už patří okrasným keřům a zčásti i skalničkám.

Časem došlo i na části pozemku po slepicích. „Znovu jsme vystavěli další rozdělující taras, kterým vznikly opět dvě části – tentokrát horní a dolní. V dolní části jsme podél plotu vysadili nejen různé okrasné dřeviny a keře, ale i pivoňky, denivky, vysoké plamenky, hosty či lilie,“ popisuje majitelka.

Letošní soutěž Nejkrásnější zahrada vrcholí Velice děkujeme za veškeré příspěvky zaslané do soutěže. Tato zahrada je bohužel poslední z vybraných, i když by si zveřejnění zasloužily i mnohé další. Od středy 26. srpna budete mít možnost hlasovat ve čtenářské anketě pro ty soutěžní zahrady, které vás nejvíce zaujaly. (Viz informace k letošní soutěži.)

V prostoru bývalého slepičího království je také usazena další lavička, a to v sousedství záhonu plného levandulí, kterým dělá společnost i dřevitá pivoňka a voňavé růže ve světlých tónech. Zůstaly tu také dva obrovské ořešáky a hranice pozemku v této části opět lemuje záhon plný pivoněk a růží.



Mimochodem, lavičky najdete v této zahradě celkem čtyři, všechny stejné. Třetí lavička, z níž je jako z jediné výhled téměř do celé zahrady, stojí nad zmíněnými vzrostlými ořešáky. A čtvrtá přímo pod zídkou u schodů vedoucích na zahradu. „Lavičky jsou umístěny v různých zákoutích po celé zahradě, aby si člověk mohl kdekoli odpočinout a kochat se pohledem na zahradu i krajinu kolem,“ píše čtenářka.

Zahrada je podle ní radost, i když nikdy není dokonalá a nikdy na ní není úplně hotovo. „To je to, co mě nejvíce baví. Přemýšlet, co by se ještě dalo změnit nebo vylepšit,“ uzavírá paní Petra s pozdravem pro všechny milovníky zahrad.