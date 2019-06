Tam, kde bývalo smetiště, si dnes užívají stín stromů i vesnický klid

„Moje zahrada je můj park,“ napsala paní Marie k fotografiím své zahrady, která se po dvaceti letech blíží její vysněné podobě.

Proto ji také přihlásila do aktuálně probíhající čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada. (Příspěvky do jejího 1. kola lze zasílat do 3. července, do druhého pak až do 14. 8., hraje se o ceny uvedené níže.)

Zahrada je na mírně svažitém pozemku orientovaném na jih, což dalo majitelům možnost založit ji zajímavě členitou.

Zpočátku na pozemku spíše jen uklízeli, třidili sklo od kovů, zaváželi popel hlínou, snažili se schovat i využít rozházené staré cihly i přírodní kámen z nějaké prastaré původní stavby. A u toho snili o svém parku a pomalu jej budovali.

Po dvaceti letech má rodina pocit, že chaloupka i pozemek jsou opět k světu. Pozemek je přirozenými hranicemi rozdělený na uzavřený dvorek, který přechází do květinové zahrádky s jezírkem. Nechybí udržovaný trávník a kořenová čistírna odpadních vod. Ani vysněný park se vzrostlými stromy.

A kde bývalo pole, je dnes zatravněný sad s několika ovocnými stromky. Nic okázalého, prostě venkovská zahrada a božský klid. Kde musí být radost pobývat i pracovat. Protože jak píše paní Marie:„Užíváme si zahradu nejen k radosti, ale i ke zdraví. Protože si žádá dost pohybu při údržbě.“ A o tom není pochyb.