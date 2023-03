I robotická sekačka potřebuje jarní péči. Nezapomeňte vyměnit břity

Zapomínat na péči o zahradní sekačku po zimě se nevyplácí. Má-li stroj dobře sloužit, je třeba se o něj starat, jinak se jeho životnost zkrátí, což s sebou přináší nemalé finanční výdaje.

Robotická zahradní sekačka převezme sekání trávníku na celou sezonu, poděkovat ji za to můžete tím, že se budete řídit několika tipy, jak ji na sezonu připravit a zvýšit tak její životnost. Především je potřeba neopakovat časté chyby.

1. Zapomenutý manuál

Před sezonou vytáhněte manuál a oživte si způsob ovládání a údržby.

Před novou sezonou si je dobré znovu projít návod k obsluze. Neopatrné zacházení může zhoršit technický stav sekačky, případně mohou majitelé zanedbat základní bezpečnostní pravidla.

Je možné, že jejich typ sekačky vyžaduje určitý druh údržby, na který zapomněli. „Opomíjení manuálu, a tudíž špatné zacházení se sekačkou může znamenat velké finanční výdaje, ať už za jednotlivé součásti sekačky, za profesionální servis, nebo dokonce za nový stroj,“ upozorňuje Radim Tlapák z internetového obchodu BatteryShop.cz.

Neudělali jste podzimní údržbu rotační sekačky? Udělejte to alespoň teď:

Když je to robot, chce mít své jisté. Alespoň mít v pořádku software a správně nastavené datum. To neděláme denně, takže po prvotním nastavení po koupi se na to většinou zapomíná.