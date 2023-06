Za bezdrátovou robotickou sekačku si trochu připlatíte. Ale víc si vyhrajete

Před tím než si pořídíte robotickou sekačku, je důležité zhodnotit velikost plochy, kterou máte v plánu sekat. Robotické sekačky jsou obvykle navrženy pro plochy o určitých maximálních rozměrech, které jsou udávány výrobcem. Je proto důležité vybrat sekačku, která je schopna pokrýt vaši konkrétní plochu.

Pro běžnou zahradu do 1 000 metrů

I když máte velkou zahradu, rozhodně nepotřebujete „vyrábět“ anglický trávníček po celé ploše. Obvykle to funguje tak, že krátce střihnete plochu, kde si hrají děti a využíváte ji k rekreaci. A zbytek klidně využijete k rozvoji květné louky.

Takže budete sekat daleko menší plochu, než jak velkou máte zahradu a využijete sekačku, která bude sekat například 500–1000 metrů čtverečních, i když celá zahrada má třeba 4 000 m2. Podle toho budete vybírat model robotické sekačky.

Tuto plochu posekáte s robotickou sekačkou, která bude stát v těchto parametrech kolem 30–40 tisíc korun. Zdá se to moc, ale kdo by před časem uvažoval třeba nad robotickým vysavačem za deset nebo dvacet tisíc korun, jen aby měl doma pořádek? A stejně je to i s robotickými sekačkami. Je to daň za bezúdržbovou úpravu.

Na druhou stranu: za travní traktůrek dáte ještě víc. Záleží na tom, jakou máte náturu: jestli si drandění na traktůrku užíváte, anebo chcete mít zahradu jako prostřený stůl bez práce.

Zkuste to bez drátů, milý Marconi

Velkým strašákem před pořízením robotické sekačky je nutnost vymezit prostor pro její operační prostor zakopáním vodicího drátu. Ten jednak zaručí, že sekačka nevyjede z ohraničeného prostoru a jednak navede sekačku zpět do nabíjecí stanice.

V poslední době se však objevují i systémy, které umožňují sekačce pohybovat i „bezdrátově“. Například výrobce Husqvarna využívá k řízení GPS navádění a její patent Epos. Protože satelity nejsou dostatečně přesné, výrobce k upřesnění navádění využívá přídavné radiové stanice. Ta se umístí někam, odkud má přehled po celém sekaném prostoru a navádí sekačku s centimetrovou přesností.

Jinak na to šli například výrobci Stiga či Segway. Tvrdí, že aby se vyhnuli nutnosti nutnosti neustálého přímého kontaktu, sekačka komunikuje nejen se satelitem, ale i s řídicí stanicí pomocí mobilního signálu 4G. Má to i své minusy. Ke startovacímu balíčku sice dostanete SIM kartu s daty pro komunikaci, když je však vyčerpáte, musíte si je průběžně dokupovat.

Co přijde levněji?

„Já bych klasické modely s vodicím drátem nezatracoval. Pro stabilní instalaci na běžné soukromé zahradě je to pořád nejjednodušší a nejlevnější řešení. My sice máme i bezdrátové řešení, ale využíváme ho spíš pro sekání velkých veřejných nebo firemních pozemků, už proto, že se soustřeďujeme i na výrobu velkých sekaček, které dokážou sekat až 70 tisíc metrů čtverečních,“ říká Patrik Truhlář ze společnosti Husqvarna.

Rozhodně však doporučuje při výběru ptát se, zda prodejce nabízí službu instalace vodicího drátu. „Něco to stojí, ale dosud je to levnější než bezdrátový systém. I když bezdrát má zase jiné výhody. Třeba se nemusíte bát, že ho poškodíte při aerifikaci trávníku, anebo kdykoliv si pomocí aplikace můžete změnit zónu, kde potřebujete sekat. To si už musí ujasnit předem každý zákazník,“ doporučuje Truhlář.

A pro hravé ukazuje, jak sekačku prožene po trávníku jako autíčku na dálkové ovládání z mobilu. Při jízdě po hranicích, kde se bude sekat, pak „trousí“ body, které si aplikace pamatuje a sekačka už se nikdy nevydá mimo vyčleněný prostor.

Jak se pokládá vodicí drát pro robotickou sekačku:

„Tyto systémy také nabízíme, poptávky se občas objeví,“ říká František Štícha z Hobbycentra Radotín. Jenže když si lidé porovnají cenu podobných modelů řízených drátem a bezdrátové, většinou končí u klasického řešení.

Prostě peníze jsou pro každého důležité a každá vychytávka něco stojí. Ale službu položení kabelu rozhodně nabízí „Samozřejmě záleží na členitost zahrady, tím se může lišit cena podle konkrétních podmínek, ale když budete sekat tak 1 000 metrů čtverečních, počítejte s nákladem za položení vodiče kolem 10 tisíc korun,“ vypočítává Štícha.

Takže podtrženo a sečteno: koupí robotické sekačky to nekončí. Pro vytyčení plochy sekání pomocí vodiče počítejte s vícenáklady podle sekané plochy 5–20 tisíc korun, chcete-li ušetřit na drátu, počítejte s příplatkem minimálně dvakrát tolik za bezdrátové řešení.