Na zahradě se pusťte do gruntování stromků. S kartáček a štětkou v ruce

Zkušený sadař či pěstitel ovocných stromů dobře ví, že předjaří je ideální čas na jejich velkou očistu. Než se pustíte do jarního střihu ovocných stromů, vezměte do rukou místo nůžek kartáč a pusťte se do pořádného jarního gruntování. Stromkům tím velice prospějete a navíc si přitom každý z nich důkladně prohlédnete a zhodnotíte jeho kondici.