Jak ostříhat maliny, motýlí keře či šalvěj. Ani větvička nepřijde nazmar

Na videu z Receptáře prima nápadů se můžete podívat, jak by prakticky měla vypadat jarní prořezávka keřů, na jejichž zdravé a chutné drobné ovoce se už určitě těšíte, ať už jde o maliny, ostružiny nebo třeba rybíz.

„Keře malin a ostružin je potřeba prořezávat tak, že odstraníme mrtvé větve a výhony, které plodily v loňském roce. Naopak necháváme ty, které v loňském roce narostly a v letošním roce budou plodit,“ vysvětluje základní princip Michal Plundra. Loňské šlahouny zkrátíte podle toho, kolik máte na zahradě místa. Bočním výhonům dopřejte délku zhruba šesti pupenů, na nichž mají šanci vyrůst kvalitnější plody spíše, než na konci větví.

„Také u rybízů odstraníme všechny zastaralé, špatně rostoucí nebo poškozené výhony, abychom keř důkladně prosvětlili a dali prostor mladším výhonům,“ radí zkušený zahradník. S tím, že starší výhony navíc hůře obrůstají plodným obrostem. Platí, že čím světlejší výhony jsou, tím jsou mladší.

I některé okrasné keře si zaslouží jarní sestřih

V tuto dobu stříhejte okrasné keře, které potřebují tvarovat a pokvetou na nových výhonech až v půlce léta. Patří k nim třeba buddleja čili motýlí keř, ten je potřeba zmlazovat každý rok, aby si udržel hezký tvar a bohaté kvetení.

„Řez provádíme radikálně – o polovinu až dvě třetiny – a raději na jaře než na podzim. Rostlina má totiž duté větvičky a v průběhu zimy by se do nich mohla dostat zima, a větvičky by vymrzaly a praskaly,“ radí Michal Plundra, jak si poradit s motýlím keřem, který nám v létě na zahradu láká nejen motýly.

Z bylin se v tuto dobu můžete vrhnout například na šalvěj či levanduli, které je rovněž potřeba seříznout o něco hlouběji, jak vidíte na videu či ve fotogalerii. Také trvalky a trávy už můžete zbavit loňských suchých stvolů a ostříhat růže.

Všechno ostříhané je cenný organický materiál

Až v zahradě provedete všechny nezbytné zmlazovací zásahy, zbude nám spousta organického materiálu. Co s ním? „Naučme se, že všechno, co nám na zahradě vyroste, můžeme nějakým způsobem využít. Není to odpad,“ zdůrazňuje zkušený zahradník a doporučuje ořezané větve naštěpkovat.

Získanou štěpku můžeme následně využít buď v kompostu jako organickou hmotu, která se dobře rozkládá, nebo do záhonů jako základní vrstvu, která se postupně uvolňuje, rozpadá a vyživuje další rostliny. Stejně tak je můžeme použít jako mulč jak pod trvalkové záhony, tak i do cestiček. Díky tomu se pak lépe drží pod kontrolou růst plevelů, navíc pomáhá rostlinám udržet vláhu.

Všechen odpad, který při sestřihu keřů a keříků získáte, by měl v zahradě zase zůstat. S pomocí štěpkovače ho můžete přeměnit na cenný mulč nebo potravu pro kompost.

A jaký štěpkovač vybrat? „Z mé zkušenosti je lepší pořídit si silnější a větší stroj,“ radí Michal Plundra s tím, že štěpkovač není stroj, který by byl v zahradě v každodenní permanenci, a tak se na něj může složit širší rodina nebo i sousedé. „Čím větší stroj, tím větší větve dokáže zpracovat. Pro běžné zahrady stačí ten, který zvládne zpracovat větve o průměru 7 cm,“ doporučuje.

Pokud štěpkovač nemáte, nevadí. I tak se nabízí dobrá možnost, jak s dřevní hmotou ze zahrady naložit. Přiložit ji do ohně. „Při hoření totiž vzniká tzv. dřevní uhel, což je skvělý materiál, který nám na záhoncích pomůže se zadržováním vody a zachytáváním živin,“ vysvětluje zkušený zahradník, že veškerý „odpad“ ze zahrady by měl na ní zase zůstat. Využití najde.