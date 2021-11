Novozélandští manželé vykopali na zahradě obří brambor. Dostal jméno Doug

Novozélandští manželé obří hlízu na své zahradě objevili na konci srpna, když pleli záhony před příchodem jara. To na Novém Zélandu trvá od září do listopadu. Colin se původně domníval, že by mohlo jít o některý druh batátů či nějakou podzemní houbu. Když ale hlízu vykopal, očistil a ochutnal, zjistil, že se jedná o lilek brambor.

„Nemohli jsme tomu uvěřit. Byl jednoduše obrovitánský,“ uvedla Colinova manželka Donna podle agentury AP. Brambor, který prý nevypadal zrovna vábně, zvážili na starých vahách v garáži a ty ukázaly obdivuhodných 7,9 kg. Spolehlivější váhy v obchodě s farmářskými potřebami pak ukázaly hmotnost 7,8 kilogramu.

Od svého objevení se stal brambor Doug, jak ho manželé pojmenovali, v oblasti kolem farmy manželů Craigových-Brownových celebritou. Colin pro něj dokonce postavil malý vozíček. „Nasadili jsme mu klobouk. Dali jsme ho na Facebook, vzali jsme ho na procházku, dopřáli jsme mu trochu sluníčka. Je neuvěřitelné, co všechno lidi pobaví,“ prohlásil Colin.

Manželé se také obrátili na Guinnessovu knihu rekordů s žádostí o oficiální zápis, nyní čekají na odpověď. Žádné tajné tipy týkající se zahradničení Colin nemá. V místě, kde obří brambor objevil, dříve pěstovali okurky, potom záhony zarostly plevelem. „Je to pro mě záhada. Je to jedno z oněch příjemných překvapení přírody,“ podotkl. Což je úplně jiný přístup než u britského farmáře, který se obří zeleninu snaží pěstovat cíleně.



Teď je největší starostí manželů, jak se o brambor postarat dál. Hlíza totiž začala vysychat a ztrácet na váze. Drobné oděrky chytily plíseň. Colin proto brambor co nejpečlivěji očistil a uložil Douga do mrazáku. Ovšem plánuje, že ho využije k výrobě bramborové vodky.