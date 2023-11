Konfrontaci se psem velikosti medvěda nechcete. Rodinu a gauč však hlídá skvěle

Video psího obra s jeho lidskou smečkou je sice z Ameriky, ale tento úctyhodný pastevec s dlouhou hustou srstí, původem z Kavkazu, není českým chovatelům neznámý. Už v roce 2010 jeden převálcoval ostatní účastníky Hanácké výstavy psů a odnesl si titul celkového šampiona.

Yogi je na první pohled opravdový mazel, který společnost „své rodiny“ miluje nade všechno. Ať se to týká otce, s nímž sdílí gauč a nechá se u toho drbat, přestože má co dělat, aby se na něj vůbec vešel. A nebo dětí, protože celá rodina je prostě jeho milovaná smečka. Ovšem když hlubokým hlasem zabručí, vzbuzuje pořádný respekt.

U kavkazáka, jak je hovorově kavkazský pastevecký pes také nazýván, se můžete setkat i s nesprávným názvem – kavkazský ovčák. Každopádně je to velmi staré plemeno chované pastevci – některé prameny uvádějí, že se na Kavkaze chová více než 600 let.

Je tedy nasnadě, že tento obr byl vyšlechtěn jako ochránce stád ovcí a je receptem, jak stáda hospodářských zvířat ochránit před vlky. Proto je to pes nejen velký a mohutný, ale také nesmírně odolný proti nepřízni počasí. A protože v životě je to vždy něco za něco, není to pes pro každého. Hodně dává, ale hodně mu také musíte věnovat.

„Typická je pro něj velká vytrvalost, takže unavit kavkazana určitě není jednoduché. Plemeno chránilo ovce před predátory, a to nejčastěji před vlky. Chránilo však i lidská obydlí, a to nejen před nepřáteli ze zvířecí říše, ale i před lidmi se zlým úmyslem. A ostražitost a snaha bránit své teritorium i svého člověka zůstala kavkazským pasteveckým psům dodnes,“ vysvětluje Vladimíra Tichá z Českomoravské kynologické unie, která ročně zapisuje do své plemenné knihy zhruba 60 přírůstků, takže v rámci České republiky se jedná o středně zastoupené plemeno.

Případní zájemci si ovšem v první řadě musejí uvědomit, že je to plemeno, které nepatří do rukou začátečníka. A v praxi to znamená, že jeho výchově a socializaci je třeba věnovat opravdu velkou pozornost.

Takovým zodpovědným páníčkem kavkazačky je třeba majitel fenky Adélky, která se objevila v jednom z dílů seriálu České televize Kočka není pes. Aby ji opravdu správně socializovat, požádal o pomoc Rudolfa Desenského a učili ji společně, jak se pohybovat ve městě mezi lidmi.

14. března 2022

A protože je kavkazský pastevecký pes opravdu plemenem jen pro zodpovědné majitele, vyrazil Rudolf Desenský za pár měsíců za nimi znovu. Zkontrolovat, jak moc Adélka vyrostla, a zda ji majitel Martin podle jeho rad dále socializuje na nová prostředí a podněty. Sám ho o konzultaci požádal. Přestože to totiž je jeho již druhý pes tohoto plemene, už v pěti měsících mu fenka začala trochu přerůstat přes hlavu. A to u kavkazáka nesmíte dopustit. Proto to není pes pro každého.

Podle Vladimíry Tiché z Českomoravské kynologické unie je jediným podobným psem, s nímž si lze kavkazáka splést, španělský mastin. Ale ten má víc volné kůže a méně osrstěný ocas.