Nezávislý, loajální a milující. To je „maremmán“, pastevecký pes

Původ tohoto bílého pasteveckého psa sahá hluboko do historie. Předci dnešního maremmána pocházejí z italských regionů Maremma a Abruzzo, díky čemuž dostalo toto plemeno své pojmenování.

Původně existovala dvě plemena, a to maremmanský pastevecký pes a abruzzský pastevecký pes, ale nakonec došlo ke sloučení obou plemen. Maremmáni byli po staletí využíváni jako ochránci stád ovcí či koz v hornatých oblastech Itálie a v některých místech jsou k tomuto účelu využíváni dodnes.

Vzhled v kostce

Maremmán je velký, harmonicky stavěný pes rustikálního vzhledu. Je robustní a současně působí vznešeným až majestátním dojmem.

Kohoutková výška psů se pohybuje mezi 65 až 73 cm, u fen o něco méně. Osrstění je velmi bohaté s tvrdou krycí srstí a hřejivou podsadou, která před teplými měsíci vypadá. Zbarvení srsti je jednotně bílé, také je přípustné slonovinové, bledě oranžové nebo citronové stínování, avšak jen do určité míry.

Jeho chov je u nás prozatím v začátcích

Maremmansko-abruzzský pastevecký pes je poměrně vzácné plemeno, jehož chov je v Česku prozatím v plenkách. První vrh zde byl odchován v roce 2017 a aktuálně u nás působí tři chovatelské stanice.

Původ plemene: Itálie Účel plemene: Pastevecký a strážní pes, společník Uznání: FCI skupina 1 – Ovčáčtí a honáčtí psi Velikost: Psi 65–73 cm, feny 60–68 cm. Hmotnost: 30–45 kg Průměrný věk: 12 let Pořizovací cena: 15–45 000 Kč

Majitelkou jedné z nich je paní Jana Šejdová, která s chovem těchto bílých obrů začala v roce 2019. „Letos to budou tři roky, kdy jsme si přivezli z Itálie naše první půlroční maremmansko-abruzské pastevecké psy. Vychovali jsme je, uchovnili a založili chov na základě dobrého zdraví a úspěchů našich psů na výstavách, kde získali velmi pěkná hodnocení,“ říká chovatelka Jana Šejdová, která kromě tohoto plemene chová již delší dobu také německé ovčáky.

„Náš chov u obou plemen má kořeny v italské linii psů. Od toho se odvíjí nejen italský název naší chovatelské stanice, což je ‚di Grande Torrente‘ neboli v překladu ‚z Velké Bystřice‘, ale v italské tradici pokračujeme i dále. Momentálně se těšíme z druhého vrhu štěňátek maremmánů, kterým jsme dali dokonce i italská jména,“ popisuje chovatelka.

Výborný ochránce stád

Maremmansko-abruzský pastevecký pes se řadí k takzvaným „livestock guardian dogs“, což jsou pastevecká plemena psů, kteří se využívají k ochraně stád hospodářských zvířat před predátory a jiným nebezpečím.

Pro tyto psy jsou typické podobné povahové rysy, mezi které patří silný hlídací a ochranářský pud, vysoká inteligence, samostatné uvažování a silná vazba a loajálnost k rodině majitele.

„Maremmáni jsou výborní ochránci před predátory, kteří mají v plánu ohrozit stádo. Nebojí se lišek, ale dokonce ani vlků či medvědů. Na jednu stranu jsou to rodinní pejsci, co rádi dovádí, na druhou stranu, když je potřeba, dokážou vycenit zuby a zastrašit svým štěkáním vetřelce a svůj strážný postoj rádi předvedou i nezvaným návštěvám. Neznamená to však, že jsou útoční. Nikdy svému nepříteli neublíží, ale pouze jej zastraší a zaženou,“ vysvětluje Šejdová.

Rodina jeho majitele je pro něj na prvním místě

V současnosti se maremmán využívá taktéž jako příjemný rodinný společník. Vzhledem k jeho původnímu využití tento pes taktéž plně respektuje další zvířecí členy rodiny.

„Toto plemeno je láskyplné ke své lidské rodině, kterou bezvýhradně chrání. K dětem má vřelý vztah a je k nim velmi tolerantní a ochranitelský. Veškerou péči a pozornost, kterou mu jeho rodina věnuje, jí mnohonásobně vrátí svým laskavým a něžným přístupem,“ povídá chovatelka.

Tohoto velkého dobrosrdečného ochranáře zpravidla doporučuje lidem, kteří chtějí psa jako strážce svého obydlí nebo jako ochránce hospodářských zvířat.

„Abych uvedla příklad, na farmě ve Zlíně máme fenku z našeho chovu, Albu di Grande Torrente. Je to úžasná strážkyně a zároveň kamarádka majitelů farmy a jejich dalšího psa. Na farmě hlídá kravičky, ovce a koně pasoucí se na rozlehlých loukách, polích a sadech,“ doplňuje.

Je příliš inteligentní na to, aby plnil povely

„I toto pro mě skvělé plemeno má však své mouchy. Nedoporučovala bych ho lidem, kteří mají rádi poslušné psy,“ upozorňuje chovatelka Jana Šejdová. Maremmán, stejně jako ostatní pastevečtí psi, má zkrátka svoji hlavu a o povelech si většinu času myslí své.

Kvůli svému majiteli povel nakonec vyplní, i když třeba až na několikátý pokus, avšak nadšený z toho úplně není. Zkrátka, na takovéto „otravnosti“ je až moc chytrý.

“Pokud chcete, můžete s maremmány chodit na cvičiště, ale počítejte s tím, že jejich výkon bude nejpomalejší ze všech. Budou samozřejmě velmi dobře rozumět, co po nich chcete a naučí se to plnit, ovšem všechno budou dělat po svém a svým vlastním tempem,“ vysvětluje chovatelka.

Ani s pamlskem moc nepochodíte. Tito psi jsou dost neúplatní a všechny disciplíny splní hlavně proto, aby udělali radost především vám.

O kožich je třeba pečovat zejména v době línání

Jelikož má toto plemeno hustý kožich, je u něj základem pravidelné a důkladné vyčesávání. „Zejména v době línání je dobré srst udržovat obzvláště upravenou a starou podsadu denně vyčesávat,“ doplňuje chovatelka Jana Šejdová.

Výhodou srsti je její samočistící schopnost. „Samočistící srst znamená, že budou-li psi po procházce v blátivém prostředí vypadat jako špinavé koule, stačí počkat, dokud srst neoschne. Psi se potom otřepou a jsou z nich zase bílé obláčky,“ vysvětluje Šejdová.

Kvalitní strava je základ

Předností tohoto starobylého pastevce je, že jde o přírodní, nešlechtěné a moderním chovem nezkažené plemeno. Jedinci, jež jsou určeni k chovu, jsou obvykle vyšetřeni na přítomnost dysplazie kyčelních a loketních kloubů, stejně jako tomu je u většiny velkých plemen psů.

„Maremmansko-abruzzští pastevečtí psi se často dožívají vysokého věku a těší se po celý život dobrému zdraví. Dobrý genetický základ je ovšem jen polovina úspěchu. Velmi důležitá je každodenní péče a zejména kvalitní a pestrá strava. Našim pejskům taktéž dopřáváme nejrůznější doplňky stravy a vitaminy,“ popisuje chovatelka.

Nepatří do bytu, miluje možnost volného pohybu

Toto plemeno vyžaduje možnost volného pohybu a zároveň i chvíle nerušeného odpočinku. „Maremmán nemusí mít každý den dlouhou procházku. Vyhovuje mu celodenní pobyt v zahradě či na pastvině u hospodářských zvířat. Rád chodí na procházky, které však bere spíše jako příležitost k socializaci než jako potřebu pohybu,“ přibližuje chovatelka.

Maremmán je prostě skvělý pes, který se vždy přizpůsobí své rodině. „Rád se s vámi podívá do města, ale i na hory, kde občas jen tak vznešeně stojí a rozhlíží se po krajině,“ doplňuje chovatelka Jana Šejdová. Tito psi jsou nejspokojenější především venku.

„Vždy otevřeně říkám, že bychom štěně maremmána nikdy nedali do paneláku, vždy jen do rodinného domu se zahradou či na farmy s předpokladem dobrého života a zázemí. Je to i z praktického hlediska, jelikož tito psi mají dost huňatý kožich, a proto jsou rádi venku. Jsou rádi samozřejmě i doma, ale po chvíli vždy odchází ven. V bytě by jednoduše trpěli, i kdyby ho majitelé venčili třikrát denně,“ líčí své zkušenosti chovatelka Jana Šejdová.

Na závěr dodává: „Posláním naší chovatelské stanice je, aby se toto krásné plemeno šířilo dál jen v té nejlepší kvalitě ve zdravých chovech a zatím se nám to daří. Pokud můžeme být na něco hrdí, pak je to náš chovatelský servis a podpora po celý život pejska, kdy jsme s novými majiteli v pravidelném kontaktu. Velmi nám záleží na životech našich štěňátek, aby se měla dobře a měla k dispozici vše, co budou potřebovat. Proto si nové majitele vybíráme více než pečlivě. Psa z naší chovatelské stanice svěříme pouze do dobrých a láskyplných rukou tam, kde jej noví majitelé přijmou jako člena rodiny.“