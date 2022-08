Pes si vás neoblíbí jen pro kus žvance, zjistili překvapivě vědci

„Dám psovi pamlsek a on mě bude mít zase o trochu radši.“ Tak si aspoň řada z nás myslí, že to funguje. Vědci z vídeňské univerzity veterinárního lékařství to však svým experimentem vyvrátili. Aby si vás pes oblíbil, musí na vás být zkrátka něco víc než jen pamlsek v ruce či miska granulí.