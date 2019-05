Odis je ideální psí společník z Ukrajiny, miluje sport i lenošení na gauči

Ukrajinský odis je poměrně mladý. S jeho šlechtěním začali v sedmdesátých letech dvacátého století v ukrajinském městě Oděse. Ke šlechtění odise se použila plemena jako je maltézský psík, miniaturní pudl a foxteriér.

Ze začátku nebyl výsledek spojení úplně podle představ chovatelů. Psi byli velmi nesourodí a v podstatě nepovedení.

Až v roce 1999 se narodil vysněný vrh, který svými vlastnostmi naprosto odpovídal představám chovatelů.

Nejlepším jedincem tohoto vrhu se stala fenka FranshikaDioPresent, která se stala vzorem pro následující generace odisů. V roce 2004 byl zformován standard tohoto plemene.

Odis je pes malého vzrůstu. Je dobře stavěný s pevnou kostrou, ale rozhodně ne zavalitý či těžký. Dospělý odis svým vzhledem připomíná zmenšeninu jihoruského ovčáka.

Ukrajinský odis Původ plemene: Ukrajina Účel plemene: Společník Další názvy: Ukrajinský odis, Odesskayaodis Uznání: Neuznaný FCI (NON FCI) Velikost: U psů 30–35 cm, u fen 28–33 cm. Tolerance ± 2 cm Hmotnost: 6–10 kg Průměrný věk: 15 i více let Pořizovací cena: 20–30 tisíc Kč

Kohoutková výška u psů se pohybuje mezi 30 a 35 centimetrů, u fen je výška trošku menší, 28 až 33 centimetrů. U obou pohlaví je tolerance ± 2 cm. Hmotnost se pohybuje kolem 6 až 10 kilogramů.

Srst je velmi dlouhá, dorůstá až 15 centimetrů. Je silná s dobře vyvinutou podsadou po celém těle. Zbarvení může být bílé, bílé se znaky různých barev, jako je šedá či plavá (s výjimkou čokoládové), dále šedá a plavá všech odstínů (opět s výjimkou čokoládové). Ocas je nesený na hřbetu.



Osudová náhoda při práci na katalogu

První fenka PremiereDioPresent alias „Leuška“ byla do Česka dovezena koncem roku 2016 chovatelkou Markétou Sojkovou. Pochází přímo z chovu spoluzakladatelky plemene Iriny Bakharevy.

Nedávno se této fence narodil první vrh tohoto psa v České republice. Chovatelka Markéta Sojková na odise narazila naprosto náhodně.

„Odise jsem našla úplně náhodou při práci na katalogu, který jsem připravovala na web Brit. Našla jsem název ukrajinský odis a viděla jsem, že je to malý pes. Prvně mě překvapilo, že Ukrajina má národní plemeno. Chtěla jsem ho vidět a po chvíli jsem na internetu našla první fotku krásně střapaté, chlupaté hlavičky. Následně, když jsem se dočetla, že je to kříženec foxteriéra, pudla a maltézáka, jsem byla přesvědčená na sto procent, že ho chci,“ popsala.

Po předcích zdědil to nejlepší

Po svých předcích zdědil odis učenlivost, sebevědomí, chytrost i mírnou tvrdohlavost. „Při návštěvě Oděsy za účelem krytí naší Leušky jsem měla jedinečnou šanci si popovídat s Irinou Bakharevou o vzniku odise,“ říká česká chovatelka.

Zajímavosti Název plemene odis byl původně odvozen od ukrajinského města Oděsa. Během představování odise veřejnosti však novináře napadlo, že odis by mohla být zkratka pro „Oděsskaja domašnaja idealnaja sobaka“, což v doslovném překladu znamená „Oděský domácí ideální pes“.

V roce 2008 byl odis oficiálně vyhlášen národním plemenem Ukrajiny.

Podle ní chtěla vyšlechtit malé zdravé zvíře, a tak vybírala psy, jenž jsou geneticky nejzdravější a nejodolnější. „Myslím, že toto se jí opravdu povedlo,“ míní chovatelka.

Odis je veselý a temperamentní psík, který je vždy dobře naladěný. Je vyrovnaný a přátelský takřka ke všem, i k jiným domácím mazlíčkům, se kterými vychází velmi dobře. Je to zkrátka rodinný společník, který si skvěle rozumí s dětmi, pro které je něco jako psí chůva.

Odis je navíc pes, který téměř vůbec nežárlí. „Stejně však jako u jiných psů, tak i u odise je velmi důležitá včasná socializace a řádná výchova, aby z něj byl správný a nebojácný parťák,“ dodává chovatelka.

Pro sport je jako stvořený

Díky jeho inteligenci se velmi dobře cvičí, avšak s výcvikem by se mělo začít co nejdříve. „Hodí se na jakýkoli aktivní sport, ať už jsou to agility, dogdancing, dog frisbee, flyball, obedience nebo nosework a spousta dalších. Opravdu velice rád pracuje, a pokud ho psovod dokáže dobře namotivovat třeba pamlsky či hračkou, tak pro něj udělá cokoli,“ vysvětluje chovatelka.

Pokud však neplánujete s pejskem cvičit, postačí mu i procházky, nejlépe někde v přírodě. Jestliže vám to občas nevyjde, odis vám to odpustí a rozhodně na oplátku nezdemoluje byt.

Pro odise je nejdůležitější denní kontakt s jeho rodinou. Potřebuje a vyžaduje každodenní pomazlení se svým pánem, například večer v klidu u televize si odis velmi rád skočí na klín, přitulí se a je úplně nejšťastnější.

Denní péče není nijak náročná. Ideálně by měl mít každý den alespoň krátkou procházku. Srst stačí denně vyčesat, což má majitel hotové za pět minut.

Dlouhověkost potvrzuje jeho pevné zdraví

Toto mladé plemeno je odolné a nesužuje jej žádné vrozené onemocnění. Pyšní se velmi silnou imunitou, není náchylný k infekcím a netrpí alergiemi.

„Díky tomu, že byla při šlechtění záměrně použita geneticky zdravá plemena, je odis zdravý bez genetických vad. To potvrzuje i fakt, že je dlouhověký a bez potíží se dožívá i více jak patnácti let,“ popisuje chovatelka.