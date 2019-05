Portugalský vodní pes je inteligentní, učenlivý a nelíná. Ocení ho alergici

Původně byl pomocníkem portugalských rybářů, který doprovázel jejich výpravy, a vysoce ceněným zůstává portugalský vodní pes dodnes. Je to vynikající plavec, ale i obranář. Plemeno se hojně chová v USA, jeho popularita stoupá i v Evropě.

„Mě portíci učarovali povahou, ideální velikostí a krásnou srstí. Stříhání a úprava psů je můj koníček, takže střední pes, který se pro výstavní účely upravuje do tzv. lvího střihu, byl jasná volba. Nelínající srst byla pro mne jako alergika další velký bonus,“ popisuje plemeno jeho chovatelka Kamila Volfová, která má doma momentálně jednoho chovného psa a jednu fenku.

Co po zkušenostech s tímto unikátním plemenem opravdu vyzdvihuje, je jeho přizpůsobivost. Pokud jste aktivně žijící člověk nebo celá rodina, bude i váš pes aktivnější. Když se budete společným aktivitám věnovat třeba jen o víkendu, milerád vám bude dělat parťáka i doma na gauči.

„Co ovšem považuji za velmi důležité, je nepodcenit socializaci jak u chovatele, tak poté u nového majitele. S novým členem rodiny doporučuji navštěvovat tzv. psí školku, případně kurzy pro psí puberťáky. Počítejte s tím, že plná psychická zralost portíka může přijít až s věkem dvou let,“ upozorňuje chovatelka.

Kdo tedy o pořízení štěněte tohoto plemene uvažuje, měl by s tím počítat. Na oplátku za trpělivou a důslednou výchovu získá skvělého psího kamaráda, který s ním a jeho rodinou stráví třeba i dalších třináct let.

Portugalští vodní psi z chovné stanice Kamily Volfové a jejich chovatelka.

A společníkem je portugalský vodní pes opravdu hravým a učenlivým, což ho předurčuje k již zmíněnému agility, flyballu, coursingu nebo třeba canicrossu. Pestrá společnost, o.p.s., portíky dokonce úspěšně trénuje na asistenční psy.

Při zvládnuté socializaci a správné výchově s těmito psy nebývají žádné problémy. Jsou to ideální psi pro rodinu s dětmi, nevadí jim ani cizí lidé nebo další zvířata v domácnosti, jen na to musí být zvyklí už odmalička.

Jak vybrat to správné štěně

„Portíci jsou vnímaví, chytří a empatičtí, pokud se jim věnujete s láskou. Naši psi s námi jezdí prakticky všude a od malička jsou obklopeni dětmi, lidmi a přáteli z okolí. S návštěvami, a to ani cizími lidmi, tedy problém nemají, jen jsou zpočátku možná trochu ostražitější. Pokud se věnujete správné socializaci, nebude ani s dalšími zvířaty jistě žádný problém,“ radí chovatelka.

Střední plemeno s vlnitou či kudrnatou srstí ve 3 barvách Portugalský vodní pes se vyskytuje ve dvou variantách srsti, vlnité a kudrnaté. Barva srsti může být bílá, i když reálně jde o žlutou, podobně jako u zlatého retrievera, černá a hnědá. Srst může mít bílé znaky, v USA je dokonce povoleno zbarvení particolour, kdy jsou bílé znaky na více než 30 % těla. Jde o plemeno střední velikosti, které se těší dobrému zdraví a dožívá se zhruba 14 let.

A dodává to, co je úplně na počátku to nejpodstatnější: „I u bezproblémového zvířete vždy platí, že je důležité si uvědomit, jestli na tohoto tvora stačíte.“

Samotná socializace štěněte začíná už u chovatele, je tedy třeba vybrat toho správného. Měl by být ochotný zodpovědět všechny vaše otázky a ukázat vám, v jakých podmínkách psy chová. Dobrý chovatel bude mít o setkání s vámi opravdový zájem, záleží mu totiž na tom, do jaké rodiny štěně posílá.

„U chovatele sledujte mj., kde a jak odchovává vrhy a zda má doma i starší psy. Někteří chovatelé své staré psy po reprodukčním období bohužel prodávají, což není dobrou vizitkou. Pokud vás pozve a pejsky vám neukáže, poohlédla bych se jinde,“ radí na závěr Volfová.