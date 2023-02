Další koně Převalského z Prahy se budou prohánět v mongolském Údolí klášterů

Aby se ikonické zvíře Zoo Praha mohlo vrátit na další území svých předků – tentokrát na východě Mongolska, což bude už čtvrtá lokalita – předchází tomu dlouhotrvající proces, podobně jako na předchozích třech lokalitách. Ve videu můžete aspoň trochu nahlédnout pod pokličku, jak to na místě probíhá.

Proces zahrnuje metody dálkového průzkumu země, ale i řadu návštěv vytipovaných území a jejich botanický, zoologický a parazitologický průzkum, Aktuálně pracovníci Zoo Praha ve spolupráci se svými mongolskými kolegy a partnery výběr území pro plánovanou reintrodukci koní Převalského na východ Mongolska ukončili. Vybrali území o ploše 1 700 km2 nazvané Údolí klášterů (Sümín chóloj), které se z velké části nachází uvnitř Přísně chráněné oblasti (SPA) Nömrög. Rozhodla celá řada pro divoké koně důležitých faktorů.

Podpora projektu Na projektu Dornyn tachi se podílí celá řada organizací: kromě Zoo Praha jsou to Pomáháme jim přežít Mongolsko, Mongolská národní univerzita, Mongolská mammalogická společnost, Mongolská zemědělská univerzita, Institut veterinární medicíny, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie a Katedra parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Veřejnost může projekt podpořit návštěvou Zoo Praha, zasláním vybrané částky prostřednictvím dotykových obrazovek umístěných v areálu zoo, příspěvkem na sbírkové konto Pomáháme jim přežít, nákupem suvenýrů na e-shopu Zoo Praha v sekci Pomáháme jim přežít či odesláním DMS zprávy.

„Nabyli jsme přesvědčení, že Údolí klášterů se svým širokým okolím je to pravé,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek, který se zatím poslední lednové mise opět osobně účastnil. „Nachází se zde bohatý porost trav, má vhodný terénní profil, není výrazně zamořeno klíšťaty a nejbližší pastevci kočují desítky kilometrů daleko. Lepší území určitě nenajdeme.“

Jako jediné leží toto území na východě země, po výběru lokality tak vstupuje projekt nazvaný Dornyn tachi (Divoký kůň na východě) do realizační fáze, aby se Údolí klášterů – po SPA Velká Gobi B, Národním parku Chustaj a Chomyn talu – opravdu stalo čtvrtým územím v Mongolsku, kam se koně Převalského vrátí. Pokud vše poběží podle plánu, mělo by se tak stát už v létě 2026.

„Zájem na mongolské straně je opravdu vysoký. Vše připravujeme v těsné součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a turismu a s dalšími relevantními orgány,“ uvedl O. Ganbátar, výkonný ředitel neziskové organizace Pomáháme jim přežít Mongolsko, která bude projekt spolu se Zoo Praha realizovat. Po vyřízení všech formalit začnou projekční práce předcházející vybudování základny a aklimatizačních ohrad na soutoku Hákovité řeky (řeka Degé) a Potoka Jižního kláštera (Övör sümín gorchi). Současně bude v zájmové oblasti probíhat další vědecký výzkum.

První koně Převalského by mohli být do Údolí klášterů přepraveni již za tři roky. A to nejen koně z Evropy, ale i stávajících mongolských lokalit, kde už se převaláci zabydleli a každoročně tu úspěšně odchovávají hříbata.

27. června 2012

V Zoo Praha pro koně budují moderní expozici

V Zoo Praha momentálně návštěvníci koně Převalského vidět nemohou, musejí si počkat na jaro příštího roku, kdy by měl uveden do provozu nový expoziční celek koní Převalského a dalších zástupců fauny vnitřní Asie. Ten právě vzniká v jihovýchodní části tzv. Plání v horní části zoo. Na šestičlenné stádo převaláků se ovšem lze v Praze zajít podívat na Dívčí hrady.

Dlouhodobý plán přestavby tzv. Plání v horní části zoo započal odstraněním původních stájí koně Převalského v předloňském roce, následovalo rozšíření vodojemu a loni v říjnu započaly stavební práce na expozičním celku koní Převalského. Po jeho dokončení bude následovat přestavba dalších úseků Plání až po občerstvení Obora, nakonec se do Zoo Praha vrátí i nosorožci.

Vizualizace nového výběhu pro koně Převalského a jeho materiálového řešení v aktuálně budovaném expozičním celku v horní části Zoo Praha.

„Koně Převalského jsou ikonickými zvířaty Zoo Praha, od roku 1959 vedeme mezinárodní plemennou knihu tohoto druhu. Přeměna tzv. Plání právě proto začíná jejich stájemi a výběhy, které doplní expozice dalších zvířat, například kočkovité šelmy manula nebo zvířete-legendy olgoje chorchoje,“ nastínil již v lednu plány Zoo Praha ředitel Miroslav Bobek.

„I když po dobu zhruba dvou let návštěvníci neuvidí koně Převalského v areálu zoo v Troji, určitou náhradou jsou pražské Dívčí hrady, kde se v téměř dvacetihektarové ohradě prohánějí čtyři klisny koně Převalského,“ nabízí ředitel Miroslav Bobek příznivcům Zoo Praha adekvátní náhradu. Dívčí hrady totiž stojí za procházku (například od stanice metra Radlická) a lze se zde kochat i nádherným výhledem na Prahu.

Šestihlavé stádo koní Převalského, které je aktuálně k vidění na pražských Dívčích hradech, tvoří valach Nepomuk a klisny Vereda, Xicara, Gruhne, Khamiina a Lana. Poslední dvě z uvedených klisen byly loni na čas umístěny do chovné stanice v Dolním Dobřejově a připuštěny s hřebcem Granolou.

19. dubna 2021

„Pro postupné připouštění klisen v Dolním Dobřejově jsme se rozhodli, aby nedošlo k synchronnímu zabřeznutí všech klisen a měli jsme tak dostatek času na vhodné umístění narozených hříbat. Zda klisny Khamiina a Lana úspěšně zabřezly, zatím nevíme, případné nejbližší termíny porodu by připadly na přelomu března a dubna,“ vysvětlila kurátorka kopytníků Barbora Dobiášová.

Jestli případní potomci Khamiiny a Lany budou přepraveni do vlasti svých předků, Mongolska, je samozřejmě zatím otázka. „Příprava nového reintrodukčního projektu si vyžádá několik let, ale vyloučené to není,“ konstatuje Miroslav Bobek. Na nově vybrané lokalitě na východě Mongolska se teď začne plánovat výstavba aklimatizačních ohrad a objektů pro personál, aby v létě 2026 bylo na přesun koní na novou lokalitu vše připraveno.