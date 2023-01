Dva psi v jedné rodině se rvali, až končili na veterině. Desenský poradil

Když po jedné rvačce přišel Danny o kus ucha a z další si Steve odnesl dvanáct stehů, rodina je raději držela úplně od sebe. Dannymu to určitě nevadilo, ve svém kotci na zahradě je spokojený. Zato Steve dává v domě zabrat celé rodině – kdykoliv chce, aby bylo po jeho, vyštěkává, dokud nedosáhne svého. Takže paní domu na něj jen křičí nebo ho uplácí piškoty.

Co způsobuje takovou vzájemnou agresi v rámci domácí psí smečky? Rodina Růžičkových už byla zoufalá, a tak se vypravili v rámci pořadu Kočka není pes za znalcem psí duše Rudolfem Desenským, který má hned jasno.

Danny je z přítomnosti Steva rozhozený, při jedné rvačce dokonce přišel o kus ucha. Steve terorizuje nejen Dannyho, ale i celý dům, všechno si vynucuje štěkáním.

„Problém je vždycky dvojí výchova. Jestliže je jeden cepovanej a druhej rozmazlovanej, tak ten cepovanej to vnímá jako křivdu. Což je problém,“ vysvětluje Desenský. A dodává, že by to možná zvládl třeba labrador, ale určitě ne československý vlčák, který patří mezi hodně chytré psy. „Pokud je ten bígl mamánkovanej, ten vlčák mu to nepromine, proto do sebe jdou.“

Když se rozmazlený Steve setkal s Desenského psími „chůvičkami“, bylo po sebejistotě a machrování: „Tím, že žije v anarchii bez pravidel, neví, co má dělat. A anarchie rovná se strach.“ A psí psycholog majitelům vysvětluje, jak moc je rozdílný přístup vůči Dannymu nespravedlivý. Dokud výchovu nesjednotí, nemůže to fungovat. Steve se proto musí naučit základní povely a potřebuje hlavně důslednost – pokud na povel (sedni, stůj, pojď) neposlechne, je potřeba mu do něj pomoci.

Až bude i Steve muset poslouchat, přestane z něj mít Danny – kterému už chybí kus ucha – strach. A poslouchat musí všechny členy rodiny bez rozdílu, jinak se ve výchově nehnou z místa a vztah psů se nezlepší. Dokážou to majitelé? Když se po měsíci Desenský vydá za Dannym a Stevem, zjistí, že se vůbec nic nezměnilo – Steve dál tahá na vodítku a neposlouchá. Tak aspoň majitelům předvede, že pokud se opravdu budou věnovat oběma psům, není problém jejich soužití postupně zlepšit tak, že spolu jednou budou bez problémů běhat po zahradě. Momentální stav není dobrý pro nikoho.

Podívejte se na video, jak Rudolf Desenský dokáže oba psy přesvědčit, aby seděli vedle sebe bez vzájemného napadání – jen musí cítit jistotu, že to někdo řídí. A o to podle Desenského jde – chtít po psovi disciplinu není týrání. Protože pes ocení, když má jeho pán situaci pod kontrolou. Pak se uvolní a přestane mít strach i potřebu útočit. Tak snad to Růžičkovi zvládnou.

Co když se děje něco podobného u koček?

Za slečnou Bárou a jejími znepřátelenými kočkami Charliem a Tilinkou vyrazila pro změnu Klára Nevečeřalová. Živý kocour Charlie totiž plachou a bojácnou Tilinku prohání po celém domě, na zahradě ji vyhání až na hranici pozemku, a ta z něho má trauma. Raději tedy pobývá u babičky v přízemí, a patro obývané její rodinou přenechává Charliemu, aby měla klid.

Majitelé tedy potřebovali poradit, jak obě kočky sblížit a zamezit útokům kocoura na nešťastnou kočičku. Klára radí, aby Bára spolu s tatínkem vytvořila nějakou průhlednou zábranu, přes kterou se kočky budou bezpečně seznamovat při krmení. Zároveň by měla obohatit Charlieho klikr trénink o fyzicky náročnější povely, aby se unavil a neměl potřebu nahánět Tili. Trpělivost to ovšem bude vyžadovat od všech zúčastněných, náprava pošramocených vztahů mezi kočkami může trvat měsíce.