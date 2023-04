Klokani v pasti. Jejich odstřel je potřebný, zároveň však začíná vadit

Když ochránci zvířat v roce 2006 poslali fotbalistovi Davidu Beckhamovi fotografie zastřelených klokanů s doprovodným textem „Z těchto zvířat máte kopačky“, legendární záložník je ihned zahodil, přestože v nich předchozích 10 let válel za anglickou reprezentaci, Manchester United i Real Madrid. Škarohlídi by mohli namítnout, že od té doby šla jeho kariéra z kopce. Každopádně pohled na mrtvá zvířata by nepotěšil nikoho.

Beckham se zbavil sportovního obutí z klokaní kůže, považované za špičkový materiál pro svou pružnost, pevnost a lehkost. Ale pro mnoho lidí je její používání nepřijatelné. Před lety s ní skončila firma Adidas, přidaly se slavné módní značky Prada, Versace a další. Naposledy minulý měsíc oznámily konec kopaček z klokanů Nike a Puma.

„Je to skvělá zpráva, skvělý den pro klokany,“ jásal Mick McIntyre ze skupiny Kangaroos Alive, která lobbuje za zákaz dovozu produktů z klokanů do EU a USA.

V Austrálii, kde klokani mají domov, se z té zprávy nikterak neradují. „Co teď s kůží ze zastřelených zvířat budeme dělat?“ ptají se.