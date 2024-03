Bydlí u vás třeba chluponožka? Samotářky jsou hmyzem roku, sčítejte hotely

„Veřejnost chceme seznámit s jejich krásou a významem, ale také poukázat na problematiku úbytku těchto volně žijících opylovačů,“ vysvětluje Česká společnost entomologická. Přes jejich význam a rozmanitost totiž zůstávají samotářské včely pro řadu lidí téměř neznámé a neviditelné.

Kdo by neznal včelu medonosnou, která je v krajině všudypřítomná, protože je to takový plně domestikovaný a užitečný domácí mazlík, který „dává med“. Navíc se podle entomologů poslední dobou často objevují apokalyptické zkazky o tom, jak by naše příroda bez medonosných včel zkolabovala.

„Během toho tzv. beewashingu však dochází k záměně potřeb zemědělství za ochranu přírody. Přitom se samotářské včely podílejí na ekosystémových službách a opylování rostlin mnohem více než komerční včela medonosná. O existenci dalších opylovačů z jiných skupin hmyzu nemluvě,“ uvádějí entomologové tyto informace na pravou míru ze svého pohledu.

Samotářky malé i velké, černé i hrající barvami

Včely samotářky nejsou žádné šedivé myšky, jejich druhová rozmanitost je fascinující a jejich svět je plný barev, tvarů i vůní. „Patří sem hedvábnice, pískorypky, čalounice nebo třeba ploskočelky. Některé samotářky překvapí i svou velikostí – temně černé drvodělky dosahují délky přes dva centimetry, drobná nicotěnka nejmenší naopak dorůstá jen pár milimetrů. Mnohé druhy jsou pestře zbarvené či pronikavě voní, jedny hnízdí v dutých stoncích a další zase v ulitách hlemýžďů,“ prozrazují entomologové něco málo z jejich rozmanitého včelího a ne tak úplně samotářského světa.

Pojmem „samotářské včely“ je totiž zjednodušené označení, společné pro volně žijící druhy včel, řada z nich však žije velmi společenským životem. „Některé, třeba dobře známí čmeláci, dokonce tvoří sociální společenství s dělnicemi a královnou. Jiné druhy naopak vsadily na parazitismus a chovají se jako kukačky v hnízdech jiných druhů včel,“ uvádějí příklady entomologové.

Máte hotel? A mohou ho entomologové vidět?

V letošním ročníku Hmyzu roku chce Česká společnost entomologická (ČSE) veřejnosti ukázat, jak může samotářským včelám pomoci. Stačí málo, jen jim na svém pozemku poskytnout vhodný prostor pro jejich život a vývoj.

Což opravdu není těžké, někde stačí ponechat krmné květnaté pásy v trávníku, jinde kousek obnažené půdy na skalce, kde mohou včely hnízdit. Právě k hnízdění včel samotářek může pomoci i umístění tzv. hmyzího hotelu, který by měl být vybaven vhodným hnízdním materiálem.

ČSE také v letošním roce uveřejní návody, jak z nabídky hmyzích hotelů dobře vybrat takové, které včelám opravdu pomohou. I jak hotel vyrobit svépomocí.

Popularita hmyzích hotelů v poslední době zaznamenala velký boom, entomologové ovšem vůbec netuší, kolik jich v ČR vůbec může být. Ani to, jak jsou různé typy hmyzích hotelů úspěšné pro podporu hnízdících včel. To je důvod, proč ČSE letos zve veřejnost k akci „Sčítání hmyzích hotelů“.

Česká společnost entomologická prosí veřejnost o pomoc při letošním sčítání hmyzích hotelů.

Pokud takové ubytovací zařízení pro včely samotářky a další hmyz na své zahradě máte, můžete ho na webu ČSE přihlásit do sčítání a přiložit fotografii a údaj, kde se hotel nachází. Entomologové tak díky vám získají přehled, jak běžné hmyzí hotely v Česku vypadají, a jaká doporučení by ještě mohli ohledně hmyzích hotelů veřejnosti poskytnout.

Kampaň Hmyz roku vyhlašuje Česká společnost entomologická od roku 2021. Jejím cílem je představit široké veřejnosti zajímavé zástupce hmyzu, přispět k jejich poznání a vzbudit mezi lidmi zájem o entomologii, hmyz a ochranu přírody. Zpravidla se lze během kampaně zúčastnit mapování – letos je to zmíněné mapování hmyzích hotelů – aby se o hmyzu získaly nové informace.