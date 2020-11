Chovat se jako osel či slepice má smysl. Co se můžete naučit od zvířat?

Osel vždy zkoumá, zda to, co má dělat, také skutečně dělat chce. A ze svého postoje neustoupí, nezlákáte ho ani pamlsky, ani nátlakem.

Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše? Autory této moudrosti by mohla být zvířata. Jsou mistry v přežití, jdou vždy cestou nejmenšího odporu. Vše ostatní by bylo zbytečnou ztrátou energie a nebavilo by je to.

Toto nastavení vložila matka příroda do genetické výbavy nejen psům, kočkám a myším, ale i nám, lidem. My jsme však bohužel v průběhu času ztratili onu lehkost, s níž se dá bezvadně jít životem, když jsme zdraví a vyrovnaní. Od zvířat bychom se toho mohli hodně naučit. Jaké metody bychom tedy měli od čtyřnožců nebo od opeřenců okoukat a převzít?