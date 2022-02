Německá doga postavila křehké dítě znovu na nohy, bez ní by nechodilo

Nyní již dospívající šestnáctiletá slečna Bella z amerického Deerfieldu ve státě New Hampshire se narodila se syndromem Morquio, progresivním onemocněním způsobujícím růstové deformity. Navíc tyto děti přestávají zhruba v 8 letech růst úplně. V deseti letech už Bella měla tak ochablé svaly na nohách, že chodila jen o berlích a brzy by skončila na vozíku.

Jenže tehdy potkala ve výcvikovém centru „Service Dog Project“ asistenčního psa George, zhruba roční německou dogu. Nejdřív se jí prý bál, stejně jako ostatní psi, kteří před ní utíkali, protože pro ně měla zvláštní chůzi a vysoký pisklavý hlásek. Holčička tenkrát jezdila do centra pracovat, pomáhala s péčí o psy, a všichni doufali, že s některým z nich k sobě přilnou. A ona získá naději, že jí pes pomůže znovu se naučit chodit.

A nakonec si Bellu vybral právě George, jak ona sama jako třináctiletá vysvětluje v dokumentárním seriálu Jedinečná psí povolání, vysílaném na Prima Zoom. Postupně si na sebe zvykali, Bella si ho začala brát domů a seznamovat jej se s rodinou. „Až začal být můj,“ usmívá se dívka.

Když se Bella a George potkali, měla křehká dívena sotva 18 kilogramů.

„Jako matka jsem byla nervózní, tenkrát Bella vážila 18 kilo, zatímco George měl 60 kilo. Bude schopna ho ovládat? Ale řekla jsem si, pokud jí to má znovu pomoci chodit, jdeme do toho,“ vzpomíná Bellina maminka. Vedle Belly vypadá německá doga opravdu ohromně, koneckonců je to jedno z nejvyšších plemen na světě, v kohoutku má až 110 centimetrů.

Jedinečná psí povolání (VB, 2019) V každém díle je zdokumentováno několik příběhů psích záchranářů či asistentů z různých oborů, z Kanady, Spojených států amerických, Velké Británie, Evropy i Afriky. Více ve fotogalerii.

Nicméně Megan Kokarasová z výcvikového centra dogám říká ‚něžní obři’, prý jen klamou tělem. „Mezi naše klienty patří veteráni s posttraumatickou stresovou poruchou, lidi s parkinsonem, s roztroušenou sklerózou, s traumatickým poraněním mozku. Místo hůlky nebo chodítka se opírají o psa. A my psy cvičíme tak, aby byli pro tyto lidi jakousi živou a dýchající berlí,“ popisuje.

Po půl roce s Georgem dívčiny svaly na nohách zesílily tak, že opět udržela svoji hmotnost. „George mě k chůzi nějak přinutil,“ vzpomíná Bella, jak byla odkázaná na berle a na vozík, dokud nepotkala George. Jen díky němu se zlepšil nejen její zdravotní stav, ale i psychika. Dokonce jezdí na kole nebo plave, což lékaři vylučovali, změnil se i její postoj k životu.

George jí totiž pomohl najít i ztracené sebevědomí a má v něm pozorného ochránce. Od základu Belle změnil život, za což byl vyznamenán cenou „Za vynikající práci“. A dnes tuto nerozlučnou dvojku Bella&George dokonce můžete sledovat na instagramu.