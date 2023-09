KVÍZ: Opravdu víte, čím a jak byste se mohli v houbařské sezoně otrávit?

Přesto máte pořád pocit, že vás ve vašem košíku hub nemůže nic překvapit? A co kdyby se vám připletla do cesty muchomůrka zelená – tušíte vůbec, jak se projevuje zákeřná otrava touto smrtelně jedovatou houbou? Pokud houbaříte, je dobré takové věci vědět. Nikdy nevíte, kdy se vám to může hodit.

