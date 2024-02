Neberte kolo tak vážně, jezdí to pak rychleji, vzkazují kluci z Cyklistickey

Vidím tady před sebou vaše logo. Proč je na něm zrovna páv?

Dominik: Jeden z našich úplně prvních memů (obrázkových vtipů, pozn. red.) byl vlastně šablona na video, v němž nějací kluci honí páva a říkají: „To nechytíš.“ Já jsem to namontoval na závod, při kterém ti ujede únik (část závodníků se odpojí od hlavní skupiny, pozn. red.). V naší komunitě se pak také říká, že „už to nechytíš“. To byl vlastně náš první úspěšný mem. Když jsme pak dělali logo, tak to byla jasná volba, jak se odlišit. Protože každý cyklista má dnes v logu kolo, ozubená kola a tak podobně.

Odlišit se. To je primární myšlenka vašeho obsahu?

Jakub: Je to tak. Chceme se lišit hlavně podáním. Jsme mladší, netajíme se tím a chceme, aby to bylo vidět.

Dominik: Celé to vlastně začalo jen jako sbírka memů pro kamarády z cyklistické komunity. Dnes už to ale není jenom o legraci na Instagramu, vkročili jsme i do světa byznysu a marketingu. A funguje to v symbióze. Zároveň jsme vycházeli i z toho, co tu chybělo nám. Jsem cyklista, ale nejsem striktní silničář. Baví mě toho víc. A rád si o tom přečtu. Proto jsme tu na jednom místě pro hobby i závodní sféru.