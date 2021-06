Dostaňte je z chalupy. Snadný návod, jak rychle a účinně vyhnat škůdce

Asi málokdo z nás chalupářů je tak prozíravý, že na podzim pečlivě zkontroluje celý objekt, všechna zákoutí, zejména pak střechu. Případně umístí kolem vnějších zdí pár preventivních bariérových nástrah. Čest výjimkám. Pokud jde o hlodavce, platí známé pořekadlo, ačkoli v obráceném pořadí – na jaře a v létě sklidíš to, co jsi na podzim zasel. S podzimem si totiž hlodavci hledají teplé úkryty k přezimování a nejhorší alternativou je, pokud se u nás nejen usadí, ale také úspěšně zahnízdí, a to i s potomstvem.