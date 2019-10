Devět tipů, jak na zahradě zatočit bez chemie s chorobami a škůdci

MAGAZÍN DOMA DNES 9. 10. 2019

Je načase přenést exotické květiny v květináčích do zimní zahrady nebo do domu či bytu a zazimovat je. Každá z nich však vyžaduje jinou péči, množství světla, teplotu, zálivku. Jedno mají společné, je třeba je chránit proti škůdcům. Jak na to, aby v pohodě přežily a na jaře zase v plném květu ozdobily zahrady a terasy?