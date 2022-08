Předokenní rolety v létě chladí, v zimě hřejí. Ušetří tak hodně energie

Montáž předokenních rolet začala zajímat veřejnost v době, kdy se do módy dostaly domy a byty s bohatým prosklením. To je sice příjemné pro obyvatele domu, kteří si mohou užívat krásného výhledu do města nebo zahradu, ale problémy začaly v parných létech, kdy přemíra skla přispívala přehřívání interiérů.

S tím souvisí i následná nutnost montáže klimatizací, které jsou nejen finančně náročné, ale i provozně drahé.

Navíc je problém u bydlení v bytě, kdy vám v panelovém domě určitě správa družstva nepovolí montáž klimatizační jednotky na fasádu. Zato když se sdružení vlastníků dohodne na montáži předokenních žaluzií, bude to přínos nejen pro komfort bydlení, ale zároveň i úspora energií pro všechny.

Proč pořizovat předokenní roletu

Předokenní rolety (říká se jim i venkovní rolety) jsou elegantním řešením, které může ušetřit nejen nutnosti instalovat klimatizaci, ale přináší další pozitiva. Vlastně se přibližují k ideálu pasivních standardů s minimalizací spotřeby energie k provozu domu.

Oproti vnitřním žaluziím nebo roletám jsou podstatně účinnější, protože výrazně lépe omezují vnikání tepla do interiéru. Pozor na záměnu pojmů předokenní rolety nebo žaluzie. Žaluzie jsou úplně jiným výrobkem, bohužel se to zaměňuje nejen mezi laickou, ale i odbornou veřejností.

Kolik stojí Předokenní rolety nejsou levné, ceny se liší podle výrobce, ale na jedno běžné okno v panelovém domě počítejte klidně s deseti tisíci korun. Odměnou je nejen lepší komfort bydlení, ale v souvislosti se stoupajícími cenami energií i klesající návratnost investice.

Protože nejlepší teplo je to, které se dovnitř místnosti vůbec nedostane, v praxi to znamená až desetistupňový rozdíl teploty v interiéru v horkém létě v porovnání s tím, kdyby předokenní rolety nebyly vůbec nainstalované.

V zimě je tomu naopak. Po montáži předokenních rolet se výrazně omezuje únik tepla z interiéru. Podle zkušeností projektantů lze instalací ušetřit až třetina nákladů na vytápění.

Mezi další klady patří i izolace vůči hluku zvenčí. Dnes se to běžně řeší tak, že se okna přesklívají do trojskla, pokud někdo bydlí na rušné ulici, ale předokenní roleta přidává tento benefit sama o sobě.

Zatažená dokáže způsobit útlum až o 10 dB, takže spánek bude hlubší a ráno se budete cítit více odpočinutí. Navíc vás ráno nebude budit vycházející slunce (pokud nejste skřivan a nemáte to rádi).

Ač to nelze posuzovat jen podle technických parametrů, určitě je pro mnohé lidi důležité i to, že zatažená venkovní roleta znemožní kolemjdoucím zvědavé pohledy do interiéru. I když používáme záclony, stejně nedokážou zamezit zvědavým pohledům.

Venkovní rolety navíc dokážou ochránit dům proti zlodějům. Samy o sobě jsou pevné a pro zloděje by znamenaly vyvinout hrubou sílu a s tím spojený hluk.

Podle zkušeností policie každý zloděj hledá tu nejsnazší a nejtišší možnost, jak se dostat do objektu. Pokud máte nainstalované a stažené předokenní rolety, dáváte mu tím už na první pohled najevo, že tady rozhodně nebude úspěšný.

Než by ji kladivem rozbil, nadělá tolik hluku, že se vystaví nebezpečí, že si ho někdo všimne a zavolá policejní hlídku. Navíc se dnes nabízejí už i rolety certifikované na stupeň bezpečnosti dvě nebo tři, které zdrží lupiče klidně o deset minut, protože odolávají páčení silou až 300 kilogramů.

Jaké venkovní rolety vybrat

Předokenní rolety se skládají z lamel spojených mezi sebou zámkem. Většinou jsou vyrobené z hliníkového plechu vyplněného polyuretanem. Jednotlivé lamely se svinou v horní poloze do pouzdra, které je upevněné na horní hraně okenního prostoru.

Jaké ovládání Až na místě montáže lze určit, zda se k manuálnímu pohonu použije popruh nebo kulatá šňůra. To je dané tím, jakým způsobem je okno usazené do otvoru. Těch variant je hodně. Pokud je vnitřní a vnější špaleta v jedné rovině, je možné použít popruh, v komplikovaných případech se pak musí použít kulatá šňůra. A od toho se určuje i složitost a tedy i cena montáže. Například u zateplených panelových domů se stává, že venkovní okenní rám prakticky zmizel pod vrstvou izolace. V tom případě je jisté, že původně objednané manuální ovládání téměř jistě nepůjde použít a bude se muset použít elektrický pohon, což mění cenu.

Polyuretan u lamel má dvě funkce. Jednak zpevňuje celou konstrukci, a navíc působí jako izolátor. Nejen jako tepelný, ale zároveň i protihlukový.

Celou konstrukci doplňují vodicí lišky upevněné zboku okna, ve kterých se vzhůru a dolů pohybují jednotlivé lamely, a spodní koncová lamela se zesíleným profilem a má za úkol zafixovat v zatažené poloze celou roletu, aby splnila nejen izolační, ale i bezpečnostní účel rolety. Navíc je opatřená těsnicí gumou, aby se zamezilo i vnikání prachu.

Liší se i výšky lamely, hlavně podle toho, jak široká je předokenní roleta a jakou celkovou plochu má okno. Jde o to, aby se zachovala pevnost konstrukce. Konstrukční výška jednotlivých lamel liší a podle toho se použije lamela o rozměrech 37 až 40 milimetrů.

Při určování typu lamel je třeba posoudit i otázku bezpečnosti, protože výplně se vyrábějí v různých tvrdostech a je třeba určit kompromis mezi plochou rolety a požadovaným stupněm bezpečnosti. To znamená, že není možné si libovolně vybrat jen podle vzhledu, ale je třeba, aby konstrukci posoudil specialista, zda odpovídá zadání a požadavkům.

Předokenní rolety se prakticky vždy vyrábějí na míru. Proto je nesmysl prodávat je formou e-shopu. Výrobci spíš nabízejí možnost vyplnit údaje pro předběžnou kalkulaci, jako je rozměr okna, z čehož pak vyjde i rozměr boxu.

Kalkulace slouží k orientačnímu výpočtu ceny, konečnou cenu však může určit až technik po prohlídce místa instalace. Každá montáž je totiž jiná a na míru konkrétnímu řešení.

Speciální lamely

Velmi žádanou variantou jsou i venkovní rolety s lamelami typu „panorama“. Jednotlivé lamely se po usazení do spodní polohy vyklopí, takže v tom okamžiku připomínají žaluzie a připadáte si jako na dovolené někde u Středozemního moře.

Ač je den, prosvítá jimi světlo, takže nejste utopeni v absolutní tmě. Navíc je možné tyto role doplnit síťkami proti hmyzu, takže klidně můžete otevřít okno dokořán a větrat, ale komáři ani mouchy nemají šanci.

Pro fajnšmekry může být zajímavá i takzvaná prosvětlovací předokenní roleta. Mezi lamely je vložený plátek polykarbonátu. Než se venkovní roleta spustí do spodní úvratě, zůstává pootevřená, a tím do místnosti nechává proudit světlo. Teprve, až se dostane do spodní polohy, lamely se uzavřou a nastane úplná tma.

Jak je dostat na okno

Zřejmě nejčastěji se předokenní rolety montují na stávající okna dodatečně. Tedy až po letech používání domu nebo bytu, kdy je začít potřeba řešit problémy s teplem, na které dřív nikdo nepomyslel. Anebo nezažil problémy s horkými měsíci, které v posledních letech přicházejí sice nepravidelně, ale čím dál častěji.

V panelovém domě Zvlášť u panelových domů je potřeba dodržet několik důležitých zásad. Vždy je potřeba souhlas družstva. Není to tak, že by vždy bylo třeba montovat rolety u celého domu, záleží však vždy na konkrétní dohodě. V panelových domech bývají většinou okna v bílé barvě, takže bílá schránka na fasádě téměř není při zběžném pohledu vidět. Pravidelnou podmínkou však bývá fakt, že při montáži nelze nijak zasahovat do izolace. To je tím, že družstvo má na fasádní izolační práce dlouholetou záruku a porušením izolačního obalu by o tuto záruku přišla.

Rolety je možné namontovat bez nutnosti cokoliv bourat z vnější strany okna, tedy pod překlad. Nevýhodou je, že schránka, kam se navinuje předokenní roleta, je na domě vidět. Z toho důvodu je také třeba, aby byla podobná instalace v bytovém schválená například družstvem vlastníků.

Nebývá možné, aby se jeden z nájemníků rozhodl k instalaci bez souhlasu družstva. I když důvodů k montáži bývá hodně.

Kdo někdy bydlel v posledním patře panelového domu v bytě orientovaným na jih, by mohl vyprávět o tom, jak vypadá rozpálený byt při venkovních vedrech uprostřed léta. Výhodou je, že design pouzder pro předokenní rolety se nabízí v hranaté, kulaté nebo půlkulaté podobě tak, aby se co nejvíc hodil k domu samotnému.

Daleko snadnější to mají všichni, kdo s využitím venkovních rolet počítají už „od projektu“. Pak je možné dopředu upravit velikost stavebního otvoru tak, aby bylo možné schránku pro roletu schovat pod omítku nebo pod zateplení domu – podle toho, s čím architekt počítal v projektu.

Za odměnu získají daleko kompaktnější vzhled, kdy je venkovní roleta zapuštěná a schránka nijak neruší vzhled fasády.

Není se třeba bát toho, že by se „zazděním“ musel člověk vzdát možnosti jakékoliv údržby, anebo případné opravy roletového systému. Systém je vybavený revizní klapkou, která v případě nutnosti umožní vstup technikovi.

Ten může případně použít náhradní díly, aby roletu opět zprovoznil. A dokonce je možné mimo schránku skrýt i vodicí lišty. Je možné je zasekat do okenního otvoru tak, že nebudou nijak vidět.