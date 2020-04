Ptejte se na všechno, co vás zajímá o malování a natírání

Kvalitní výmalba je základem zdravého bydlení. Máte-li děti a domácí mazlíčky, měli byste malovat každé dva roky. Jak snadno, ale správně vymalovat byt? Jak se zbavit zdraví škodlivých plísní a jak správně používat biocidní přípravky?

Zde pokládejte dotazy Odborník bude odpovídat na dotazy od 10 do 12 hodin, ale ptát se můžete už nyní.

Ptejte se specialisty Pavla Vorálka. Poradí vám také, jak na kovové střechy, ploty, vrata či okapy, které potřebují jednou za čas oživit novým nátěrem.

Až pominou současná omezení, rozjede se mnoho lidí na své chaty a chalupy, aby je dali po zimě do pořádku. Natírat budete určitě i dřevěné lavičky, terasy nebo pergoly. Odborník určitě zdůrazní i důležitost penetrace ploch a obecně i přípravy povrchu před nanesením první vrstvy nátěru.

A to nejen před začátkem interiérového, ale i exteriérového malování. Ale to samé se týká i přípravy před natíráním dřeva i kovu. Poradit by mohl, jaký druh barvy se nejlépe hodí na který povrch, aby byl stálobarevný a vydržel co nejdéle a nemusel se zbytečně brzy obnovovat.