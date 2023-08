Intelektuálně sportovní výkon. Jak to chodí na mistrovství v hospodském kvízu

Zoufale se na sebe díváme a čekáme, kdo první vykřikne: „No jasně, to ví přece každý!“ Leč osvícení nepřichází. Nezbývá než počkat na další nápovědu. „Nagano! Jednoznačně!“ nakloní se k nám Petr. „Jasné Nagano,“ potvrdí Andrej. Byla to Moskva.

Kvízová otázka: Které dvě věci jsou nedílnou součástí života průměrného Čecha? Že jste to vy, dám vám na výběr: a) lamborghini a humr, b) jóga a matcha čaj, c) hospoda a celé hodiny trávené u hraní her.

Vím, je to těžký kvíz. Ačkoliv mnoho z vás může na základě svého života volit jinak, vězte, že ne každý má lamborghini jako vy a my ostatní prostě rádi hrajeme hry a chodíme do hospod. Na matcha čaj, samozřejmě.