Čtenáři Chvilky pro Tebe se utkali v Hospodském kvízu, pomáhali jim lovci

Speciální vydání Chvilky pro Tebe o soutěži Na lovu je v prodeji od konce dubna a nechává čtenáře nahlédnout do zákulisí pořadu a nechybí ani soutěže. A právě díky jedné z nich se čtenáři ocitli přímo mezi lovci.

V kulinárním studiu se setkali s Dagmar Jandovou čili Kvízovou dámou, s Panem Lišákem Václavem Slabyhoudkem, Belladonou Viktorií Mertovou a nechyběl ani Jiří Martínek, tedy Doktor Vševěd.

„Hospodský kvíz má jako takový jiná pravidla a já jsem hrozně zvědavá, s kým budeme v týmu, protože to je také pro mě nová věc, být s někým v týmu. A Hospodský kvíz je hodně týmová záležitost, v tom to bude určitě jiné,“ svěřila se začátkem setkání Viktorie Mertová.

Její kolega Václav Slabyhoudek přidal, že právě díky Hospodskému kvízu se dostal do pořadu Na lovu. „Tam si mě vyhlédli,“ přiznal a už dříve se svěřil, že na kvíz chodí pravidelně od roku 2018, je to jeho velká vášeň a nemůže tam chybět.

„My jsme nakombinovaní tak, že každý ví něco z nějaké oblasti, někdo ví něco z medicíny, někdo z literatury. Ideálně tedy, čím více hlav je v týmu, tím je to lepší. Maximum je osm,“ doplnil.

Na setkání nakonec zvítězil tým, kterému pomáhal Pan Lišák a Belladona.

Speciální vydání Chvilky pro tebe, která patří do portfolia skupiny MAFRA, zavádí čtenáře do zákulisí televizní soutěže, nabízí pohledy za kameru, do maskérny i kostymérny, trefné momentky z natáčení, zajímavé rozhovory s lovci a moderátorem Ondřejem Sokolem, osobní rekordy soutěžících, lovců i moderátora, vtipné hlášky nebo kvízy na tělo pro lovce.