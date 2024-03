Jak máte zorganizovanou knihovnu? Nejlepší vychytávky pro knihomoly

Místo pro život

Jak knihy uspořádat? To je otázka. Upraveně působí, srovnáte-li je třeba podle barev. Je to ale hezké spíš na pohled, funkční řešení vypadá jinak.

Lepší je postupovat dle žánrů, přičemž všechny knižní poklady nemusí být nutně na jednom místě. Kuchařky přestěhujte do kuchyně, romantické knihy na dobrou noc na noční stolek, literaturu faktu zase do pracovny.

Využití chodby

Jistě, v obýváku knihovna vypadá nádherně, ale… Bytoví designéři ji často umisťují do chodby a není to náhodou – bývá tam zpravidla méně slunečního světla. Nemělo by totiž dopadat na obaly knih, které pak blednou.