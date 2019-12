Balení dárků nenechávejte na poslední chvíli, nebo si ho neužijete

Chcete-li být letos při balení dárků opravdu originální, bez rozpaků vsaďte na minimalismus a sáhněte po recyklovatelných obalech. Obojí se cení i vyplatí. Navíc si ušetříte uklízení hromady roztrhaného vánočního papíru.

A jak na tradiční balení dárků do klasického vánočního papíru?

Pevné dárky, jako jsou knížky nebo cokoliv v krabici, to bez problémů zabalí každý. Stačí nůžky a izolepa. S měkkými dárky je to složitější, nicméně to není důvod, aby takový dárek nebyl pěkně zabalený.

Pro inspiraci se můžete podívat na naše archivní video:

VIDEO: Jak si poradit s vánočním balením měkkých dárků

Případně čepici pro bráchu, noční košili pro babičku nebo svetr pro tátu strčíte do krabice či do pevné papírové tašky. Přidáte jmenovku a hotovo.

A naopak, pokud nechcete lahev strkat do dárkové tašky, nebo jste ji zapomněli koupit, zabalte ji do dárkového papíru. Je pevná, sama o sobě drží tvar, takže vám to půjde jako po másle. Jen s ní nikde neťukněte.

VIDEO: Jak netradičně zabalit pod stromeček láhev

A odstřižky vánočního papíru nemusíte hned vyhazovat. Můžete je s dětmi využít třeba na výrobu papírových vánočních ozdob. Kterými koneckonců lze ozdobit i nezabalené krabice nebo jmenovky na dárky.