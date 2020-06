I lazura může ochránit proti větru a dešti. Navíc dřevo zůstane krásné

Pergoly, ploty, zahradní nábytek a další výrobky ze dřeva je nutno chránit proti vlhkosti, přímému slunci či dřevokazným houbám a řasám. Dnes už nemusíte natírat dřevo barvou, která sice ochrání povrch, ale skryje jeho přirozenou kresbu.

Kvalitní ochranu poskytují lazury na dřevo, které obsahují vysoký podíl přírodních olejů a vosků, takže silně odpuzují vodu. Díky svému složení umožňují dřevu „dýchat“ a zachovávají jeho přirozený vzhled.



Co je to lazura na dřevo a jak se používá

Lazura se používá k ochraně dřeva a zvýraznění jeho kresby, a to jak v interiéru, tak ve venkovním prostředí. Hodí se k novým i obnovovacím nátěrům plotů, dveří, pergol nebo dřevěného obložení chat a chalup.

„Pro nátěry dřeva platí rozdílné požadavky na jejich povrchovou úpravu v interiéru a exteriéru. Od nátěrů dřeva v interiéru očekáváme zpravidla dokonalý povrch a vzhled, ve venkovním prostředí by to měla být v první řadě spolehlivá ochrana dřeva před degradací. Dlouhodobé ochrany lze dosáhnout, podobně jako u jiných materiálů, kvalitní přípravou podkladu, nátěrovým systémem o větším počtu vrstev a častější obnovou nátěru, než bývá obvyklé v interiéru. V exteriéru by také neměl být vynechán napouštěcí nátěr,“ doporučuje Pavel Vorálek ze společnosti Het, výrobce barev.

Životnost nátěru lze prodloužit použitím lazury ošetřené biocidy na ochranu nátěrového filmu před dřevokaznými houbami a řasami. Takové nabízejí prakticky všichni výrobci nátěrových barev.

Barva, anebo lazura? Barvy:

+ překryjí strukturu dřeva u opravovaného nebo velmi sukovitého nábytku

+ vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům

- u kvalitního dřeva je škoda odstranit přirozený charakter dřeva Lazury:

+ zvýrazňují přirozenou kresbu dřeva

+ při dodržení doporučených postupů poskytují dobrou ochranu před povětrnostními podmínkami i v exteriéru

- podkladem musí být dřevo bez předchozí úpravy, nebo důkladně obroušené

Nejdůležitější složkou každé lazury je množství sušiny, tedy té látky, která zůstává v ošetřeném dřevě a poskytuje požadovanou ochranu před nepřízní počasí (obsah netěkavých látek). Běžně tyto hodnoty přímo na plechovce nenajdete, ale měly by být uvedené v bezpečnostním listu, který by měl každý výrobce poskytnout (více o výběru lazury najdete zde).



Postup při natírání dřeva lazurou

Kvalitní nátěr začíná důkladnou přípravou povrchu. „Odstraňte případné staré nátěry krycí barvou nebo silnovrstvou lazurou. Poté dřevo přebruste. Dřevo v exteriéru je důležité nejprve ošetřit napouštědlem a poté natřít ideálně až třemi vrstvami lazury, dokud bude dřevo savé. V interiéru budou stačit podle požadavku na sytost odstínu dvě nebo i jedna vrstva,“ popisuje ideální postup Vorálek.

Pro dokonalý vzhled a hladký povrch je nutné dřevo mezi jednotlivými vrstvami nátěru lehce přebrousit, a to vždy ve směru po letech, aby nebylo broušení viditelné.

Do exteriéru raději více pigmentu

Při nátěrech dřevěných prvků ve venkovním prostředí je potřeba věnovat zvláštní pozornost vodorovným plochám, na kterých zůstává stát voda či sníh. Při dlouhodobém působení povrchové vody dojde dříve či později k degradaci nátěru i dřeva.

Proto by například dřevěný nábytek ošetřený lazurou neměl být dlouhodobě přímo vystaven povětrnostním vlivům.

Jedním z důležitých faktorů snižujících životnost dřeva a nátěru na povětrnosti je UV záření. Přestože současné lazury většinou obsahují UV filtr, obecně se nedoporučuje používat bezbarvé odstíny do venkovního prostředí.

Nejúčinnějším UV filtrem v lazurách bývá pigment, proto se do exteriéru doporučují spíše sytější odstíny.