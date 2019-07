Vrátí se legenda? Ronaldinho možná bude opět hrát fotbal, jedná na Maltě

dnes 16:43

Není to tak dávno, co jeden maltský klub - Valletta FC - lákal do svých služeb Usaina Bolta. Nyní nabírá reálných obrysů varianta, že tamní soutěž obohatí jiná sportovní osobnost. Fotbalová superstar. Brazilský kouzelník Ronaldinho. „Jednáme s ním,“ potvrdil Michael Valenzia, sportovní ředitel celku Birkirkara FC.