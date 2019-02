Bereme tě, slyšel Bolt na Maltě. Hvězda však fotbalovou štaci odmítla

Ředitel maltského klubu Gaston Slimen (vlevo) se Svenem Göranem Erikssonem.

Svůj bláznivý nápad málem dotáhl. Stačilo získat podpis Usaina Bolta pod dvouletou smlouvu: „Věřil jsem, že nic není nemožné,“ prohlásil Gaston Slimen v rozhovoru pro MF DNES. Co vlastně výkonný ředitel klubu Valletta FC nabízel, že nejrychlejší muž planety zvažoval angažmá na Maltě? „Budoucnost. Usain si mohl splnit svůj fotbalový sen.“

Upřímně, měl by Bolt na maltskou ligu?

Jasně. Je to světový šampion, celý život trénuje – a hrát fotbal přece umí. Víte, my bychom Usaina nepotřebovali kvůli tomu, abychom vyhráli ligu, ale uvědomujeme si, že takové jméno by se nám hodilo. Pokud bychom měli přivést stejně kvalitního hráče, který by se nejmenoval Usain Bolt, neměli bychom zájem. Rozumíme si?

Chápu. Se jménem Bolt se váže mega publicita.

Celosvětová. Lidé z americké televize FOX News mě znají, mluvil jsem s Tomem Hamiltonem, předním reportérem z ESPN, a už to jelo. Z podzimní zprávy, že máme o Bolta zájem, byl rázem virál.

Mrzí vás, že to nedopadlo?

Samozřejmě, takový šampion by byl vítán. Ale Bolt není jedinou osobností, kterou můžu přivést. Před pár dny jsem se potkal se Svenem Göranem Erikssonem, bývalým trenérem anglické reprezentace.

Chtěl byste, aby vaši Vallettu trénoval?

Ne ne, šel by do vedení a dělal jednoho z ředitelů. Eriksson je můj blízký přítel, spolupracoval se mnou v Al Nassru v Dubaji, kde jsem byl sportovním ředitelem. Kdybych ho vzal na Maltu, myslím, že by to mělo ještě větší publicitu než Bolt. Za tím nápadem nebyla čistě mediální stránka věci. Pokud budu chtít dostat Vallettu a maltský fotbal do celosvětového povědomí, prostě to udělám. Rozumíte? Nepotřebuju k tomu Bolta. Jen jedno je důležité...

A to?

Mně nestačí jen přivádět známější a slavnější trenéry, to by samo o sobě nefungovalo. Proto chceme pro Vallettu postavit nový stadion, máme velké plány i ambice. Maltský fotbal potřebuje růst zevnitř, pak ho můžu posunout na vyšší úroveň. I to je moje motivace.