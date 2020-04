Když nelze vysílat, bude pokuta. Anglické kluby mohou tratit miliardy

„V sobotu večer se zástupci ligových klubových i Asociace profesionálních hráčů spojili za pomoci videokonference, na které byla výše pokuty zmíněna,“ píše BBC.

Klubům rovněž hrozí, že by přišly o stovky milionů liber od sponzorů a příjmů ze zápasů, protože sezona byla přerušena.

Zástupci hráčů byli přizváni především proto, aby slyšeli vysvělení, proč vedení soutěže chce snížit po dobu opatřeních souvisejících se šířením koronaviru plošně platy o třicet procent.

Druhá strana by preferovala odklad výplaty místo snížení.

Prvoligové kluby se na tom, že požádají hráče o třicetiprocentní snížení mzdy, dohodly jednomyslně v pátek.

„Hráči si jsou vědomi, že daně z jejich platů představují výrazný příspěvek k financování klíčových veřejných služeb, v současné době jsou zvlášť mimořádně důležité,“ uvedla hráčská unie v prohlášení.

„Třicetiprocentní snížení mezd připraví státní pokladnu o podstatnou sumu, což může znamenat velký problém pro náš zdravotní systém a další státní instituce.“

Hráčská unie tvrdí, že třicetiprocentní snížení platů na období 12 měsíců by připravilo stát o více než 200 milionů liber (6,3 miliardy korun) na daních. „Jaký efekt by ztráta těchto peněz měla na zdravotní systém? Vzala to v úvahu Premier League ve svém návrhu a zvážil to ministr zdravotnictví Matt Hancock, když vyzval hráče ke snížení mezd?“ uvedla PFA.

Premier League nemůže krátit mzdy hráčům sama od sebe, musí dojít k dohodě právě s hráči i trenéry.

Pokud to situace dovolí, zbývajících devět kol nejlukrativnější fotbalové ligové soutěže planety by se hrálo s největší pravděpodobností bez diváků.