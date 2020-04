Rooney ke snižování mezd: Jsme snadné terče, půl platu spolknou daně

Útočník a asistent trenéra druholigového Derby County se k velmi žhavému tématu vyjádřil ve svém tradičním nedělním sloupku pro The Times.

„Já rád jakkoliv pomůžu a vím, že rozhodně nejsem jediný. Ale proč se teď ze všech fotbalistů dělají obětní beránci?“ ptá se Rooney.



Fotbalisté se v minulých dnech dostali pod velký tlak politiků i médií, aby přistoupili na plošné snížení platů a pomohli tak svým klubům ve složité situaci způsobené pandemií koronaviru.

Hodně slyšet je britský ministr zdravotnictví Matt Hancock. Na jeho čtvrteční slova vedení Premier League ragovalo hned druhý den - uvedlo, že kluby vyzvou své hráče ke snížení mezd o 30 procent.

„Nechtěl třeba pan ministr odvrátit pozornost od toho, jak jeho vláda zvládá tuto pandemii?“ napsal Rooney, kterému se také nelíbilo veřejné prohlášení ligových šéfů o snížení platů, jelikož soutěž tyto záležitosti obvykle řeší interně.



Hráčská unie v reakci na vedení Premier League tvrdí, že krácení mezd po dobu 12 měsíců by ve finále nejvíc uškodilo státu - připravilo by ho o víc než 6,3 miliardy korun na daních. A ty by pak chyběly třeba ve zdravotnictví.

„Ať se na to díváte jakkoliv, jsme snadné terče. Co nezaznívá, je fakt, že polovinu platu nám spolknou daně. To jsou peníze, které jdou vládě, peníze, které pomáhají ve zdravotnictví,“ podotkl Rooney. „Pro nás hráče je to neřešitelná situace, kterou nemůžeme vyhrát.“



„Dostávají nás pod obrovský tlak. Když hráči prohlásí, že se snížením nesouhlasí nebo že nejsou ochotní jít dolů o třicet procent, i kdyby skutečným důvodem bylo, že to mnohé může finančně významně ohrozit, bude to prezentované jako ‚Bohatí fotbalisté odmítají snížení platu‘,“ uvádí Rooney.



„Mám z toho všeho pocit, jako kdyby chtěli hodit všechnu vinu na fotbalisty, zahnat je do kouta, kde budou muset zaplatit účet za ušlé zisky,“ připomněl, že kvůli přerušení sezony lize utíkají velmi tučné příjmy z televizních práv.

Rooney ve svém článku navrhuje, aby k potenciálnímu krácení mezd docházelo na individuální bázi.

„Je mi jasné, že fotbalisté jsou velmi dobře placení a mohli by se vzdát části peněz. Ale mělo by to jít hráč od hráče. Lidé ve vedení by měli jednotlivcům vysvětlil, kolik potřebují ušetřit, aby klub krizi přežil. Hráči by to pochopili.“



„Jeden hráč by mohl říct, ‚Můžu si dovolit 30 procent‘, jiný by řekl, ‚Můžu se vzdát jen pěti procent‘. Nemyslím si, že by to v kabině působilo nějaké problémy,“ uvedl Rooney.



Někdejší kapitán Manchesteru United či Evertonu se v komentáři podivil, proč se média nevěnují třeba finančním příspěvkům hvězd ostatních sportů, které žijí v daňových rájích typu Monaka. Dodal, že očekává ostrou reakci na svůj článek - považoval ale za správné se postavit na stranu hráčů.

„Protože to, co se v posledních dnech odehrávalo, je ostudné. Hanba.“