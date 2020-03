Nechceme vás. Elitní anglické kluby se spojily proti Manchesteru City

Že jsou proti nim Chelsea, Leicester, Manchester United, Wolverhampton, Tottenham, Arsenal, to by se dalo pochopit. V boji o čtyři místa do Champions League jsou totiž až za Manchesterem City.

Ale proč se k nim přidal i Liverpool, který je v tabulce na míle před obhájcem trofeje?

Zástupce Manchesteru City to údajně šokovalo. Poslední události mohou mít vliv na vztahy mezi kluby. Protivníci se pletou do záležitostí, který se jich přímo netýkají.

Evropská fotbalová unie (UEFA) v únoru potrestala Manchester City za porušení finančního fair play a licenčních předpisů dvouletým zákazem startu v evropských pohárech. Navíc přidala pokutu v přepočtu téměř tři čtvrtě miliardy korun.

City odmítá, že by pravidla obešel. A odvolal se k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS). Verdikt chtěl znát do konce června.

Jenže sportovní soud se neschází, nezkoumá, nerozhoduje, nevynáší verdikty. I na něj dolehla pohnutá doba kvůli nekontrolovatelnému šíření koronaviru.

Je pravděpodobné, že v Lausanne se včas nerozhodne. Před sebou má totiž minimálně sedmnáct případů, které měly být vyřešeny do konce května. A už teď je jisté, že se všechny rozmotat nestihnou.

A když se pak bude protahovat řešení případu City, mohl klub Ligu mistrů hrát. A to právě „spojenci“ nechtějí.

Manchester City je v anglické lize druhý a devět kol před koncem má dvanáctibodový náskok na příčku, z níž už se do Champions League nepostupuje. Je nanejvýš pravděpodobné, že si účast v prestižní klubové soutěže vybojuje.

Jenže to se soupeřům nelíbí. Kalkulují: pokud by City do Ligy mistrů nemohlo, zbude pro nás o jedno místo víc. Proto právníci sepsali dopis, v němž žádají, aby trest od UEFA platil.

Podle Daily Mail si tvář z aspirantů na evropské poháry zachoval jen Sheffield United, který se k protestu nepřipojil.

„Manchester City porušuje pravidla už hodně dlouho a Ligu mistrů díky tomu hraje na úkor ostatních,“ tvrdí anonymní zdroj Daily Mail.

Co když bude trest odložen? Co když City v odvolání uspěje a obvinění se zbaví? I proto rivalové sepsali dopis.

„Z právního hlediska ten protest nebude mít velkou váhu. A pokud to má být jen symbolické gesto, přišlo v nejnevhodnějším čase,“ píše Manchester Evening News.

List připomíná, že City v současné těžké době ukazuje srdce. Pomáhá potřebným, finančně přispívá na důležité věci, příkladně se stará o své zaměstnance.