Nejdražší gólman světa k smíchu. Kepova chyba nás stála body, ví Lampard

11:47

Byl to druhý zápas v sezoně, který by raději vymazal z paměti. Po dvou kolech nic moc bilance... Kepa Arrizabalaga, brankář fotbalové Chelsea, je zase terčem kritiky, tentokrát za to, jak namazal Sadiovi Manému z Liverpoolu na druhý gól.