Chelsea je tým, ne soubor jednotlivců, vzkázal Sarri. A posadil gólmana Kepu

I když po nedělním incidentu, který fascinoval celý fotbalový svět, zněly z Chelsea hlasy, že se jednalo o pouhé nedorozumění, trest čtyřiadvacetiletého španělského gólmana navzdory veřejné omluvě neminul.



Zaprvé přišel o jeden týdenní plat, v přepočtu asi šest milionů korun, zadruhé nenastoupil do ligového utkání proti Tottenhamu.

Chelsea důležitý londýnský souboj zvládla, zvítězila 2:0 a po sérii ligových výpadků je na dostřel nejlepší čtyřce.

„Kepa udělal velkou chybu a musel za ni zaplatit. Byl to vzkaz mužstvu: jsme tým, nikoli skupina pětadvaceti individualit. Bylo to jednoduché rozhodnutí,“ řekl Sarri.

Nejdražší fotbalový brankář světa, za nějž Chelsea před sezonou do Bilbaa poslala téměř dvě miliardy korun, na sebe upozornil pozoruhodným chováním ve finále Ligového poháru proti Manchesteru City.

V závěru prodloužení měl za bezbrankového stavu zdravotní potíže, braly ho křeče a několikrát se nechal ošetřovat. Proto se kouč Sarri rozhodl, že ho těsně před penaltami nahradí.

U hřiště už se protahoval rezervní gólman Caballero, připravený rozhodčí vyťukal do světelné tabule čísla střídajících. Kepa ale ze hřiště neodešel: bouřlivě gestikuloval a naznačoval: „Zůstávám v bráně, nechte mě být.“

Trenér Sarri na lavičce běsnil, nevěřícně hleděl na trávník, chodil sem a tam, nadával. Chvíli to dokonce vypadalo, že scénu opustí úplně, ale v uličce mezi střídačkami si odchod rozmyslel a vrátil se.

Po utkání, které mimochodem Chelsea v rozstřelu ztratila, oba hlavní aktéři svorně tvrdili, že došlo k nedorozumění. Komunikační šum na cestě hráč-lékař-trenér. Ale věříte tomu, když o tři dny později Sarri hovoří o „Kepově velké chybě“ a brankáře číslo jedna do důležitého utkání nepostavil?

„Zkusme už tuhle kauzu uzavřít. Je to za námi a Kepa bude v budoucnu opět důležitým členem našeho týmu,“ hlásil Sarri.



Vítězstvím nad Tottenhamem italský kouč dodal klid sobě i vedení. Vždyť Chelsea před středou prohrála tři z pěti posledních ligových zápasů, drsné příděly schytala od Manchesteru City (0:6) i od Bournemouthu (0:4).

„Moje pozice je jistě daleko silnější, než jste v poslední době psali. O problémech, které máme, samozřejmě víme, ale první sezona v anglické lize, tak náročné soutěži, je pro každého složitá. Jsme rádi, že zůstáváme ve hře o první čtyřku,“ doplnil.

 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS!  pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk