Čech: Těším se na nové výzvy, otevírá se přede mnou spousta možností

V příští sezoně Petr Čech už na fotbal nepůjde jako aktivní hráč.

Legendární český brankář v úterý v poledne po setkání s vedením Arsenalu oznámil, že v létě ukončí vrcholovou kariéru.

„Těším se na nové výzvy,“ řekl šestatřicetiletý gólman ve stručném vyjádření.

O čem ještě mluvil?

O důvodech rozhodnutí. „Zvažoval jsem to poctivě. Na konci sezony uběhne dvacet let od chvíle, kdy jsem podepsal svůj první profesionální kontrakt. A zakončím to po patnácti letech v Anglii. Myslím si, že nastal správný čas.“

O tom, jak bych chtěl končit. „Samozřejmě, co nejlíp. Ideálně s trofejí v ruce. Jsme ve hře o Anglický pohár a Evropskou ligu. Věřím, že se budu loučit s pohárem. Udělám pro to všechno.“

O zbytku sezony. „Každý den své kariéry jsem věnoval sto procent, abych byl platným hráčem svého klubu. A v tom budu pokračovat i v následujících týdnech, z mého zápalu a koncentrace neslevím ani na minutu.“

O možnosti pokračování. „Svoje rozhodnutí jsem chtěl oznámit s předstihem, abych dal klubu i všem zainteresovaným možnost včas reagovat. Jednoduché je to se mnou v tom, že rozhodnutí podobného charakteru nebudu měnit. Stejně jako jsem cítil správnost ukončení svého angažmá v národním týmu, jakkoliv jsem byl v dresu reprezentace šťastný, nyní to cítím stejně.“

O tom, jestli mu fotbal nebude chybět. „Z pozice hráče ano, určitě. Třicet let je součástí mého života. Ale je správné umět odejít.“

O plánech po kariéře. „Všechno budu řešit, až se to stane. Vím, že možností se přede mnou otevírá několik, nechám si všechny pečlivě projít hlavou.“