903, 34, nebo 202. Známá i méně známá čísla v kariéře Petra Čecha

20. Tolik roků strávil v profesionálním fotbale. První profikontrakt podepsal v roce 1999 v Blšanech, pak přestoupil do Sparty, následně do zahraničí: působil v Rennes, v Chelsea a kariéru ukončí coby fotbalista Arsenalu.

17. Čechův věk při prvoligovém debutu na Spartě. Mladá dvojka 30. října 1999 nastoupila na Letné, protože tehdejší blšanskou jedničku Aleše Chvalovského bolelo rameno. Třikrát inkasoval, při prohře 1:3 nicméně zaujal. „Mladý Čech nás určitě nezklamal,“ hodnotil ho tehdy trenér Miroslav Beránek.

13. Souvisí s předešlým bodem: v této minutě Čech inkasoval v české lize poprvé. Z pokutového kopu ho překonal Vladimír Labant.

903. Dodnes jde o rekord, přesně tolik minut trvala Čechova série bez obdrženého gólu v české nejvyšší soutěži. Už patřil Spartě, která ho koupila v lednu 2001. Mezi srpnem a listopadem téhož roku byl mladý gólman neprůstřelný, pak na Bohemians pustil nenápadný pokus Marcela Meleckého z pětadvaceti metrů.

2 000. Zajímavost k předchozímu číslu. Michal Petrouš, tehdejší kapitán Bohemians, vypsal na nepřekonatelného mladého brankáře prémii do klubové kasy. „Ty dva tisíce dám, jen aby mi ještě něco navíc nenaúčtoval za ty jesličky,“ smál se šťastný střelec Melecký.

150. Tolik milionů za něj obdržela Sparta v létě 2002. Tehdy dvacetiletý brankář přestoupil do francouzského Rennes, po dvou letech ho za téměř půl miliardy korun koupila Chelsea. V londýnském klubu strávil jedenáct let, vyhrál s ním mj. čtyři tituly, Ligu mistrů i Evropskou ligu.

24. Tolik čistých kont udržel hned během první sezony v Chelsea a stvořil další rekord, který je platný dodnes. Mimochodem, tým za celý ročník inkasoval pouhých patnáct branek.

1 025. Další statistika z úvodního roku v barvách Chelsea. Tolik minut byl Čech v anglické lize neprůstřelný. Maximum legendárního Petera Schmeichela (727 minut) překonal v únoru 2005, při utkání s Blackburnem dokonce lapil penaltu a šňůru bez inkasované branky následně natáhl přes tisícovku. Překonal ho až Edwin van der Sar, další persona Manchesteru United, během sezony 2008/09 – gól neobdržel 1311 minut.

14. Na této pozici skončil v prestižní anketě Zlatý míč v roce 2005. Blyštivou trofej pro nejlepšího fotbalistu Evropy, kterého volili vybraní novináři z členských zemí UEFA, tenkrát převzal brazilský bavič Ronaldinho. Čech byl nejvýš postaveným brankářem v žebříčku.

180. Počet zápasů, které potřeboval na 100 nul v anglické Premier League. Vychytal je nejrychleji ze všech. Jubilejní druhou stovku si připsal za Arsenal proti Watfordu loni v březnu a mimochodem, čekal na ni 11 zápasů. Dosud si připsal 202 čistých kont, 162 z nich coby hráč Chelsea – což je klubový rekord.

12, 17, 34... 1 a 33. Třeba vás to napoprvé hned netrklo, ale vězte, že jde o čísla, která Čech během své dlouhé a úspěšné kariéry nosil na zádech. Dvanáctku v Blšanech, sedmnáctku ve Spartě, čtyřiatřicítku v Rennes. Dres Chelsea s jeho jménem doplnila už tradiční jednička, jež ho provázela i v reprezentaci. Když přišel v létě 2015 do Arsenalu, sáhl po třiatřicítce: „Začínám novou kapitolu v třiatřiceti, v Premier League mám odchytáno 333 zápasů. Takže to vlastně byla jednoduchá volba,“ vysvětloval.

48 100. Zajímavost pro fajnšmekry: tolik uživatelů odebírá Čechův kanál na YouTube. Brankář na populární portál nahrál patnáct videí, na kterých předvádí svůj bubenický um. Nejčastěji se pustil do coververzí písniček od Foo Fighters, zkusil i náročnou výzvu v podobě Toxicity od heavymetalových System of a Down.

12. Tolikrát vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Česka. Poprvé anketu Klubu sportovních novinářů opanoval v ročníku 2004/05, naposledy ho získal za sezonu 2017/18. Fotbalistou roku podle FAČR se stal devětkrát.

124. Známé číslo, víc startů za českou reprezentaci nikdo nemá. Čech poprvé chytal v únoru 2002 přípravu s Maďarskem, o půl roku později slavil stejné vítězství při ostrém startu v upršeném a bahnivém moldavském Kišiněvě. Naposledy za národní mužstvo nastoupil na Euru 2016.