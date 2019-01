Do léta a sbohem. Brankář Čech ukončí profesionální kariéru

Na Petra Čecha je to až nezvykle razantní rozhodnutí. Vždyť by mohl na nejvyšší úrovni působit ještě dva tři roky. Nechce.

Petr Čech kariéra narozen: 20. května 1982 Plzeň (do 1999)

Blšany (1999 až 2001)

Sparta (2001 až 2002)

Rennes (2002 až 2004)

Chelsea (2004 až 2015)

Arsenal (2015 až 2019) Reprezentace (2002 až 2016), celkem 124 zápasů Velké turnaje

Euro: 2004, 2008, 2012 a 2016

Mistrovství světa: 2006



„Přemýšlel jsem dlouho. A jsem přesvědčený, že nastal správný čas skončit,“ prohlásil.

Přitom ještě před týdnem říkal: „V Arsenalu chci zůstat. Makám, abych byl připravený na každý zápas, a čekám na šanci.“

Tak proč takový myšlenkový zvrat?

Co náladu změnilo?

Končí, protože se mu nezamlouvá, jakým směrem se ubírá současná sezona. Je náhradníkem, druhým vzadu. A to není role pro něj.

Do zářijového svalového zranění stehna byl jedničkou Arsenalu, chytal ve výborné formě.

Když se po čtyřech týdnech uzdravil, trenér Unai Emery ho už nechal mezi náhradníky. A z lavičky ho zvedá jen v pohárech, Premier League chytá konkurent Bernd Leno. Za poslední dva a půl měsíce naskočil jen do pěti utkání druhého sledu a vidina změny k lepšímu nejspíš žádná.

Nic se nestalo, ani když Arsenal v posledních týdnech přestal vyhrávat a dost si zhoršil postavení v tabulce.

Tak dodrží smlouvu a v létě sbohem.

Nenašel by angažmá v jiném klubu? Třeba v mužstvu, které nemá nejvyšší ambice? Jistě, že našel.

Nebo snad má obavy, že by v létě zůstal „na ocet“, pokud by mu Arsenal nenabídl nový kontrakt? Jistě že je mít nemusí, zájemci by se hrnuli.

Tak proč? Poslední měsíce mu nejspíš vzaly chuť, motivaci, radost z fotbalu.

„Z mého zápalu a koncentrace neslevím ani na minutu,“ zdůraznil v prohlášení agentury Sport Invest, která ho po celou kariéru zastupuje.

Začátek kariéry Ukázky z jeho knihy „Pánové, to je poprvé po roce, co vás podrží gólman a vy toho nedokážete využít?“ slyšel Petr Čech po vůbec prvním zápase v brance. Bylo mu osm a jen zaskakoval. Více zde.

Arsenal je ve hře v Evropské lize a v Anglickém poháru. To jsou soutěže, v nichž by Čech měl chytat. „Udělám všechno pro to, abychom sezonu končili ziskem některé z trofejí. Právě to by byla ideální tečka.“

Loučí se legenda, držitel mnoha rekordů, trofejí. Loučí se jeden z nejlepších českých fotbalistů historie. A jeden z nejlepších světových brankářů všech dob.

„Nepřestávám obdivovat profesionalismus, který je pro něj příznačný. V kombinaci s přirozenou inteligencí a přátelskou povahou získal český sport jednoho ze svých nejvýznamnějších a nejúspěšnějších vyslanců,“ řekl Čechův agent Viktor Kolář.

Mezi profesionály začal chytat v sedmnácti, na nejvyšší úrovni vydržel dvacet let. A s výjimkou jedné sezony v Chelsea byl pořád jedničkou.

„V létě to bude dvacet let, co jsem podepsal první profesionální smlouvu. Bude to patnáct let, co jsem v Anglii,“ poznamenal Čech.

Trofeje Týmové

Premier League: 2005, 2006, 2010, 2015 s Chelsea

Liga mistrů: 2012 s Chelsea

Evropská liga: 2013 s Chelsea

Anglický pohár (FA Cup): 2007, 2009, 2010, 2012 s Chelsea, 2017 s Arsenalem

Ligový pohár: 2005, 2007, 2015 s Chelsea

Anglický Superpohár: 2005, 2009 s Chelsea, 2015 a 2017 s Arsenalem

Euro U21: 2002 Individuální

Nejlepší brankář světa (FIFA): 2005

Zlatý míč, Česko: 2005 až 2008, 2010 až 2014, 2016 až 2018, celkem 12x

Fotbalista roku: 2005, 2008 až 2013, 2015, 2016, celkem 9x

Nejlepší brankář francouzské ligy: 2004

Fotbalista roku v Chelsea: 2005, 2008 až 2012, 2014, celkem 7x

Má za sebou na 900 soutěžních utkání, což je ohromující číslo.

V národním mužstvu se stal jedničkou ve svých dvaceti a reprezentační oporou byl čtrnáct let. Za Česko nastoupil ve 124 zápasech, což je národní rekord.

Odchovanec Plzně první profesionální smlouvu dostal v Blšanech. V osmnácti za něj Sparta dala dvaadvacet milionů korun, což byly na tehdejší dobu a poměry v české lize obrovské peníze.

Ve svých dvaceti šel za víc než sto milionů korun do Francie, po dvou letech v Rennes ho za téměř půl miliardy koupila Chelsea.

V ní prožil nejkrásnější i nejhodnotnější roky kariéry. Po jedenácti letech odešel, protože ztratil pozici jedničky. Když o místo přišel i v Arsenalu, raději skončil.

S Chelsea čtyřikrát získal titul v Premier League, nejtěžší ligové soutěži světa. Vyhrál Ligu mistrů i Evropskou ligu, Anglický i Ligový pohár. Prostě všechno, co mohl.

Jeho kariéru nezbrzdila ani zranění, to nejvážnější utrpěl v říjnu 2006, kdy mu irský záložník Stephen Hunt nešetrným zákrokem způsobil frakturu lebky. Čech byl v ohrožení života, ale po třech měsících už zase stál v bráně Chelsea a čelil útočníkům v Premier League. Od té doby chytá v helmě.

Je mistrem Evropy do jedenadvaceti let, startoval na čtyřech evropských šampionátech a jednou na mistrovství světa.

Cen pro nejlepšího fotbalistu Česka má nepočítaně.

Co bude dělat od léta? Když odcházel z Chelsea, předběžně s majitelem Romanem Abramovičem mluvil o tom, že se do klubu vrátí v jiné roli. A Čechovy ambice jsou známé: láká mě být trenérem.

„Veškeré další budoucí plány budu řešit až v létě. Vím, že možností se přede mnou otevírá několik, nechám si všechno pečlivě projít hlavou,“ poznamenal.

„Petra zdaleka necharakterizují jen trofeje a množství rekordů, tím zásadnějším je pro mě dlouhý seznam přátel z mnoha pater fotbalu, které během kariéry získal. I když se zařadil mezi globální sportovní hvězdy, vždy zůstal klukem z Plzně, který miluje fotbal a sport,“ podotkl Kolář.