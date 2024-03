Supernáhradník Lingr zařídil finále, na gól mu stačí chvilka. Úžasný pocit, zářil

2:47 - The fastest three substitutes to score for @Feyenoord after coming off the bench in all competitions this season:



Ondrej Lingr v sc Heerenveen (40 secs)

Ondrej Lingr v Vitesse (2 mins, 40 secs)

Ondrej Lingr v FC Groningen (2 mins, 47 secs) 🆕



Impact. https://t.co/av4v1ot73n